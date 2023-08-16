23-річна зірка серіалу "Школа" виходить заміж

Українська акторка Ірина Кудашова, яка зіграла роль Ніки в популярному підлітковому серіалі "Школа", про сцену мріяла з дитинства. Тож не дивно, що таке важливе життєве рішення, як заміжжя, їй довелося приймати прямо на знімальному майданчику.
На своїй сторінці в Instagram Ірина повідомила, що виходить заміж. Її загадковий обранець, відносини з яким вона ретельно приховувала, зробив їй пропозицію руки і серця. І акторка сказала "так".
Фото з заручин вона підписала просто: "Ну що ж, приймаю вітання. Нарешті!". У кадрі Кудашова з дуже задоволеним виглядом хвалиться дорогоцінною каблучкою на безіменному пальці.
До слова, особистість нареченого акторка тримає в секреті. Її шанувальники вперше побачили обранця Ірини на фотографіях, які були зроблені після їх заручин. Ймовірно, скоро артистка розповість більше про свого майбутнього чоловіка.
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