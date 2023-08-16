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23-річна зірка серіалу "Школа" виходить заміж

Анна Підгорна
16 серпня 2023, 23:28 оновлено 16 серпня, 23:28
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Ірина Кудашова тримала в найсуворішому секреті свої стосунки з майбутнім чоловіком.
Ірина Кудашова
Ірина Кудашова побралася з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Українська акторка Ірина Кудашова, яка зіграла роль Ніки в популярному підлітковому серіалі "Школа", про сцену мріяла з дитинства. Тож не дивно, що таке важливе життєве рішення, як заміжжя, їй довелося приймати прямо на знімальному майданчику.

На своїй сторінці в Instagram Ірина повідомила, що виходить заміж. Її загадковий обранець, відносини з яким вона ретельно приховувала, зробив їй пропозицію руки і серця. І акторка сказала "так".

Фото з заручин вона підписала просто: "Ну що ж, приймаю вітання. Нарешті!". У кадрі Кудашова з дуже задоволеним виглядом хвалиться дорогоцінною каблучкою на безіменному пальці.

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До слова, особистість нареченого акторка тримає в секреті. Її шанувальники вперше побачили обранця Ірини на фотографіях, які були зроблені після їх заручин. Ймовірно, скоро артистка розповість більше про свого майбутнього чоловіка.

Раніше ЗМІ повідомили, що 37-річна акторка Ешлі Олсен народила первістка. Старша з близнюків Олсен стала мамою ще кілька місяців тому, але ретельно це приховувала.

Також Олександр Еллерт заявив, що шкодує про шоу з Ксенією Мішиною. Комік у своєму стенд-апі розповів, що його дратує популярність через участь в "Холостячці".

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