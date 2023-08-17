'Як слон у кімнаті': 59-річна Кортні Кокс змушує свого хлопця одружитися

Зірка "Друзів" остаточно вирішила, що статус простої супутниці життя її не влаштовує.

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Кортні Кокс поставила Джонні МакДейду ультиматум / коллаж: Главред, фото: instagram.com/courteneycoxofficial

У червні наступного року зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс відсвяткує 60-річчя. Ювілей вона розраховує зустріти або заміжньою, або самотньою.

Такий ультиматум акторка поставила своєму бойфренду, клавішнику гурту Snow Patrol Джонні МакДейду, з яким перебуває у відносинах з 2013 року. Чоловік зробив Кортні пропозицію руки і серця в 2014 році, але за 9 років так і не вирішив довести розпочате до кінця.

Інсайдери повідомили виданню Closer, що ця ситуація дуже набридла акторці, і вона поставила перед коханим питання ребром. "Між ними чудові стосунки... Але його страх обіцянки вже купу років, як слон у кімнаті. Кортні втомилася від гойдалок типу "одружуються, не одружуються", адже Джонні так і не доводить справу до кінця. Він обіцяв одружитися на Кортні багато разів, потім "зістрибував" в останній момент і знаходив причину відкласти це, лише для того, щоб потім знову вчинити так само", - розповідає джерело.

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Незважаючи на прекрасні стосунки, Кортні Кокс поставила МакДейда перед фактом - розставання або весілля.

"Кортні заявила, що це саме те, чого вона найбільше хоче перед своїм 60-річчям. Справа за ним - нарешті сказати "так" і надіти обручку на палець. Або їй доведеться рухатися далі і провести фінішну лінію. Вона кохає його, але з неї вистачить", - повідомив інсайдер.

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