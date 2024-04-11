На Кейт табу: принц Вільям роз'ярив шанувальників своїм вчинком

Принц Вільям з'явився в соцмережах, але жодного слова не написав про онкохвору дружину Кейт Міддлтон.

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Вільям промовчав про Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Нещодавно принцеса Кейт Міддлтон публічно оголосила, що у неї діагностували рак після операції на черевній порожнині, що пояснило зникнення принцеси з громадськості. Також інсайдери королівського дому розповіли ЗМІ, що принц Вільям зараз весь час приділяє турботі про хвору дружину.

Але вчорашня поведінка не на жарт розлютила шанувальників королівського подружжя, пише Daily Mail. А вся справа в тому, що Вільям оголосився в соцмережах і навіть не подякував людям за підтримку їхньої сім'ї в такий важкий момент. Ба більше, він взагалі нічого не написав про Кейт.

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Зате Вільям відреагував на новину про те, що 32-річна форвард футбольної команди "Астон Вілла" Рейчел Дейлі йде з професійного спорту.

"Дякую за таку кількість незабутніх виступів", - написав Вільям.

Принц Вільям висловив слова подяки Рейчел Дейлі / фото: скрін instagram.com/princeandprincessofwales/

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Зазначимо, акторка Шеннен Доерті, в якої четверта стадія раку грудей, звернулася до принцеси Кейт Міддлтон, у якої нещодавно теж знайшли онкологічну хворобу. Актриса підтримала принцесу і висловила слова захоплення.

А також стало відомо, як Кейт Міддлтон повідомила дітям про своє онкозахворювання. І заявила, що вона з чоловіком робить все для їхньої родини.

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