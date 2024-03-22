У Кейт Міддлтон рак: як трагічну новину вона повідомила дітям

Вона розповіла про те, як неприємну новину вони повідомили дітям.

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Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон розкрила світові свій діагноз у п'ятницю, після того, як розповіла про свій стан трьом дітям.

У своєму відеоролику принцеса Уельська зазначила, що їй і її чоловікові, принцу Вільяму, потрібен був "час, щоб пояснити все" своїм малюкам у "належній" манері, тому в січні вона відійшла від публічності.

"Як я вже сказала їм, я здорова і стаю сильнішою з кожним днем, зосереджуючись на речах, які допоможуть мені зцілитися в моєму розумі, тілі та дусі", - розповіла Кейт про свої розмови з 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою і 5-річним принцом Луї.

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"Ми з Вільямом робимо все можливе, щоб обробити і врегулювати це в приватному порядку заради нашої молодої сім'ї", - продовжила вона, заявивши, що "запевнила їх, що з нею все буде гаразд".

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Міддлтон, яка перенесла операцію на черевній порожнині в січні, пояснила, що спочатку її стан вважався доброякісним.

Однак "аналізи після операції показали наявність раку", додала вона, що спонукало її медичну команду порекомендувати "курс профілактичної хіміотерапії".

Нагадаємо, раніше Лондонська клініка, де оперували Кейт Міддлтон, потрапила у великий скандал через спробу працівників отримати медичні дані принцеси.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон повернулася додому після майже двох тижнів у лікарні, де вона відновлювалася після операції на черевній порожнині. У заяві Кенсингтонського палацу йшлося про те, що Міддлтон "успішно йде на поправку".

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