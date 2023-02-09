"Ми вас посадимо!": Макаревич розповів життєвий анекдот про долю "неповерненців" в РФ

Лідер Машини часу дивується наполегливості російських пропагандистів, які однією рукою принижують тих, хто покинув Росію, а іншою - намагаються їх повернути.

Андрій Макаревич розповів анекдот про спілкування з російськими "органами" / facebook.com/makarevichav

Російський музикант, письменник, художник і лідер гурту Машина часу Андрій Макаревич відкрито і з властивою йому іронією критикує російську владу. За це його в рф визнали іноземним агентом, чим сам артист страшенно пишається.

На своїй сторінці в Facebook він ділиться з читачами абсурдними чутками і наклепом, які поширюють про нього пропагандистські ЗМІ. Його особисті спостереження часом складаються в життєві анекдоти, які стали реальністю для російських діячів культури, які виступили проти війни в Україні.

Так Макаревич натякнув, що часом його дошкуляють "органи" країни на болотах - просять повернутися та погрожують у разі відмови.

Іронічним музикантові здається щире здивування, яке висловлюють пропагандисти та їм подібні, коли він заявляє, що в рф він повертатися не планує ні на яких умовах.

Але, як відомо, в кожному жарті лише частка жарту. У коментарях життєвий анекдот Макаревича вже охрестили новим куплетом відомої пісні Машини часу "Битва з дурнями".

Андрій Макаревич розповів анекдот про спілкування з російськими "органами" / facebook.com/makarevichav

Раніше популярна американська модель Капріс Буре зробила скандальну заяву щодо президента країни-агресора Путіна - вона запропонувала відправити йому свої голі фото, в надії, що вони доведуть його до інфаркту.

Також українська актриса Наталка Денисенко жорстко відповіла тим, хто критикує її за спроби жити нормальним життям, поки її чоловік, актор Андрій Федінчик, на фронті.

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