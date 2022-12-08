Дружина Андрія Макаревича розповіла, чому не хоче для сина "паспорт Мордора"

Ейнат Кляйн перерахувала, що в РФ викликає у неї почуття огиди.

Ейнат Кляйн розповіла, чому не хоче для сина громадянство РФ / facebook.com/einat.klein2

Четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф Ейнат Кляйн народилася і виросла в Києві. Однак багато років живе і будує бізнес на своїй історичній батьківщині, в Ізраїлі, де безліч російських зірок, незгодних з кривавим путінським режимом, знайшли притулок.

Кляйн підтримує антивоєнну позицію чоловіка-іноагента, і час від часу дозволяє колючі висловлювання в бік його терористичної Батьківщини.

Зокрема на своїй сторінці в Facebook вона відповіла на запитання підписників, чому її з Макаревичем 8-місячний син Ейтан не отримуватиме громадянство РФ, як тато.

Ейнат зазначила, що, читаючи новини, вона з кожним днем все більше переконується у варварстві Росії, і не хоче подібного майбутнього для своєї дитини. До того ж сама думка про країну, яка розв'язала криваву війну і влаштовує геноцид українському народу, викликає у неї огиду.

"Новини з Мордора все більш і більш страшні. Запит на 9 років колонії для Яшина (російський політв'язень - прим. редактора) (впевнена, дадуть, на жаль, майже максимум). Арешти за держзраду і фейки про "другу армію світу". Тотальна заборона ЛГБТ в будь-яких формах. Чекаю, коли повернуть примусову стерилізацію. Перегорнувши в голові свій фб зрозуміла, що, будь я громадянкою Росії, заробила б вже на довічне, а так мені загрожує лише депортація. Хтось, пам'ятаю, все дивувався, що ж я не бажаю собі і Ейтану паспорт РФ. Та ось тому (окрім почуття огиди)", - заявляє Кляйн.

Ейнат Кляйн розповіла, чому не хоче для сина громадянство РФ / facebook.com/einat.klein2

Раніше Ейнат Кляйн, як досвідчена мандрівниця, поділилася власними спостереженнями, чому росіян вважають токсичною нацією і ставляться до них з побоюванням по всьому світу.

Також дружина Андрія Макаревича показала власну реакцію на визнання музиканта в РФ іноземним агентом за його антивоєнні переконання і критику російської влади.

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