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"Ми ніколи не сварилися": у Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком

Еліна Чигис
19 червня 2025, 15:59
487
Юрія Феліпенка провели в останню путь.
Юрій Феліпенко
Юрій Феліпенко - похорон / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Феліпенко

Коротко:

  • У Києві попрощалися з Феліпенком
  • Що сказала його дружина

Сьогодні, 19 червня, у Києві поховали українського відомого актора і військовослужбовця ЗСУ Юрія Феліпенка, який загинув на фронті.

Як стало відомо, на прощання з актором прийшли рідні, близькі, колеги та знайомі.

Спочатку з Юрієм попрощалися в Театрі на Подолі, де він працював багато років. Зал прикрасили квітами, поставили портрет Феліпенка, а на проекторі транслювали відео з актором.

"Ми ніколи не сварилися, ніколи не лягали спати посвареними. Ми ніколи не обговорювали буденність, завжди обговорювали тільки любов. Я вам дуже вдячна, що сьогодні ви тут. Для мене це дуже цінно. Я хочу сказати, що він любив цей театр. Я б просила вас, щоб ви розвивали цей театр, берегли його. Я б хотіла, щоб театр допомагав війську, як тільки можна", - сказала дружина Юрія Катерина Мотрич.

Юрій Феліпенко з дружиною
Юрій Феліпенко з дружиною / фото: instagram.com, Катерина Мотрич

Після прощання в театрі труну з актором доставили до Михайлівського собору.

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Як повідомляв Главред, співачка Софія Ротару відреагувала на масований обстріл Києва з боку країни-окупанта РФ у ніч на 17 червня. Артистка опублікувала знімок, на якому показала зруйнований багатоповерховий будинок у Солом'янському районі столиці і залишила емоджі у вигляді розбитого серця.

А також ведуча Марічка Падалко написала свою думку про чоловіків, які не пішли на фронт захищати Україну від російських окупантів. Марічка опублікувала висловлювання в День батька, коли багато її колег вітали своїх чоловіків із цим святом.

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Хто такий Юрій Феліпенко?

Юрій Феліпенко - український актор театру і кіно. Народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі.
Після закінчення 2016 року Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карпенка. І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького) - актор Київського академічного драматичного театру на Подолі (задіяний у 20 ролях). Також працює в театрі-студії Стигма і займається дубляжем зарубіжних фільмів. На екрані Юрій Феліпенко вперше з'явився 2014 року в детективному серіалі "Повернення Мухтара-9". Серед інших робіт - "Відділ 44", "Що робить твоя дружина", "Колір пристрасті".

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