Алсу і Ян Абрамов прожили в шлюбі 18 років.

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Алсу розлучається з Яном Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Популярний російський адвокат Олександр Добровінський, який представляє інтереси бізнесмена чоловіка співачки Алсу Яна Абрамова, і захищатиме його в суді розповів, чого хоче чоловік співачки від розлучення.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Абрамов сказав, що на першому місці для нього - спокійне життя дітей, і якщо не вдасться зберегти сім'ю, то важливо зберегти здоров'я і благополуччя дітей. Це для нього в пріоритеті - діти.

"Він сказав, що на першому місці для нього - спокійне життя дітей, і якщо не вдасться зберегти сім'ю, то важливо зберегти здоров'я і благополуччя дітей. Це для нього в пріоритеті", - повідомив інформацію адвокат.

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Колишній чоловік Алсу вже сказав, що в його інтересах зберегти сім'ю будь-якими способами, але на співачку це не подіяло. В інтерв'ю на "Русском радио" вона, розповідаючи про непросту життєву ситуацію, зазначила, що завжди довго терпить і не виносить сміття з хати. У цьому випадку зірка намагалася зробити неможливе і зберегти сім'ю, але була пройдена точка неповернення.

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Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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