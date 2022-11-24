Мстива жорстокість: принц Гаррі та Меган Маркл шантажують короля Чарльза III онуками

Принц Гаррі і Меган Маркл шантажують Чарльза III спілкуванням з онуками / ua.depositphotos.com

14 листопада король Великобританії Чарльз III відзначав День народження - йому виповнилося 74 роки. Святкування монарху зіпсували бунтівні герцоги Сассекські, повідомляє видання The International Business Times.

Король душі не чає у всіх своїх онуках, проте спілкування з Арчі і Лілібет, які живуть в США, обмежують принц Гаррі і Меган Маркл. Видання зазначає, що дітей використовують, як останню зброю в руках герцогів для шантажу вінценосного дідуся.

Їх дратує те, що їх не допускають до королівського двору - Чарльз III на повчання молодшому синові віддає їх привілеї і обов'язки принцесі Анні і принцу Едварду, які знаходяться нижче в черзі на престолонаслідування.

"У Гаррі і Меган залишилося мало важелів впливу на королівську сім'ю, але вони знають, що Чарльз хотів би підтримувати близькі стосунки зі своїми американськими онуками. Так що зараз є сумнів в тому, чи дозволять герцог і герцогиня Сассекські королю коли-небудь знову побачити тих дітей", - повідомляє інсайдер.

Також передбачається що Сассекські продовжать шантажувати короля дітьми, змушуючи його піти на компроміс, і наділити молодших онуків статусом принца і принцеси. Враховуючи гарячу любов Чарльза III до всіх його онуків, інсайдер впевнений, що монарх рано чи пізно здасться.

Раніше Чарльз, 9-ий граф Спенсер, молодший брат принцеси Діани показав рідкісне, раніше неопубліковане фото покійної сестри часів її шлюбу з Карлом III.

Також Стали відомі перші слова Чарльза, коли він дізнався про смерть його колишньої дружини-принцеси Діани. Між ним та його приватним секретарем відбулася цікава розмова.

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