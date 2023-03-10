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"Можна я відповім "французькою"?: легенда радянського кіно жорстко вказав росіянам на їх місце

10 березня 2023, 19:47
Івар Калниньш висловив все, що думає про нинішню Росію і про її майбутнє.
Івар Калниньш
Івар Калниньш / скріншот YouTube

Відомий Латвійський актор Івар Калниньш різко висловився про росіян, заявив, що не хоче мати з ними нічого спільного.

Актор, який ще влітку засудив військове вторгнення Росії в Україну, переконаний, що рф очікує розвал, пише "Абзац".

"Так, я багато знімався в радянських і російських картинах. Але зараз я викинув це з пам'яті і забув про це. Нехай вони (глядачі в рф. - ред.) наживаються на тому прекрасному, що ми їм залишили", - заявив актор.

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74-річний актор зізнався, що йому все одно, що буде з росіянами, а ось Росії він пророкує долю СРСР.

"Можна я відповім на це "по-французьки"? Мені нас*ать на це. Є інший світ, який мене більше цікавить. А всі ці імперські замашки росіян смішні в XXI столітті. Сьогоднішній режим Росії впаде як картковий будиночок, як колись Радянський Союз", - відверто заявив Калниньш.

Нагадаємо, раніше комік і шоумен Семен Слєпаков, який покинув Росію незабаром після її вторгнення в Україну, посміявся над зомбованими росіянами. Зараз Слєпаков виступає в Європі. Під час одного з концертів артист пройшовся по російській пропаганді і росіянах, які сліпо вірять в неї.

Також повідомлялося, що відома радянська актриса Лія Ахеджакова задумалася про виїзд з Росії. Її цинічно позбавили всіх ролей у виставах через те, що вона не підтримує криваву політику Путіна.

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Автор: Сергій Кущ
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