"Соловйов же брехати не буде": Слєпаков поглумився над росіянами

Семен Слєпаков пройшовся катком по одурманених пропагандою росіянах.

Семен Слєпаков, Володимир Соловйов / скріншот YouTube

Комік і шоумен Семен Слєпаков, який покинув Росію незабаром після її вторгнення в Україну, посміявся над зомбованими росіянами.

Зараз Слєпаков виступає в Європі. Під час одного з концертів артист пройшовся по російській пропаганді та росіянах, які сліпо вірять у неї.

"Мені здавалося, що більше, ніж у Москві на Патріках, їх немає ніде. Але Соловйов же брехати не буде. Так ось, враження з приводу "сатанинської гейропи": мені здається, тут живуть самі тихі і дисципліновані наркомани, геї і сатаністи в світі. Мої концерти починалися о 6 вечора. Мабуть, тому що в 21 всі сатаністи, геї і наркомани вже повинні спати, щоб о 7 ранку встати на роботу. Після концерту вони швидко перепихуються, ширяються, підпалюють ікону і лягають", - пожартував Слєпаков.

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Нагадаємо, раніше Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення в підтримці російського диктатора Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.

Вірш він підписав "доброзичливцям".

"Привіт, я вирішив написати відповідь, всім, хто три місяці випорожнюється мені в директ, всім, хто вважає, що я – клеврет Путіна і Кремля", - писав Слєпаков.

До того актор "Кварталу 95" Юрій Великий разом з колегою з "Жіночого кварталу" Анастасією Оруджовою порадували українців новою пародією на російських окупантів.

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