Монатік розповів, навіщо їздив до Росії після 2014 року і зробив несподіване зізнання про кар'єру

Монатік зізнався, чому перестав їздити в Росію тільки з 2015 року.
Український співак і мультиартист Діма Монатік їздив з концертами в міста Росії після 2014 року. Коли Росія вже влаштувала війну на Донбасі та окупувала Крим.
Як заявив Монатік, він шукав швидку популярність, але перестав відвідувати РФ з 2015 року.
"Тоді був інший шоубізнес та інші правила. До 2014 року відчувалося, що поки пісня не стане популярною в Росії, то і в Україні вона не так сильно грає. У 2014 році після Революції Гідності все почало змінюватися, але все одно. Наші пісні в Україні стали сприйматися краще, що подарувало нам можливість не дуже думати про той ринок, а розвиватися вдома", – сказав Монатік.
За словами артистка, його мотиватором ніколи не були гроші.
"Я їздив в РФ після 2014 року, був там останній раз, здається в 2015. Потім зрозумів, що не можу, відчував себе дискомфортно. Кожен завжди хоче більше і більше. Так ми люди влаштовані. Коли чогось досягаємо, хочеться більше. Але моїм мотиватором ніколи не були гроші, а творчість і люди. Я завжди любив дивитися, як люди танцюють під пісні, що вийшли у нас", - сказав він.
Монатік додав, що в 2015 році він прийняв рішення не виступати в Росії і розвиватися в Україні.
"Виступав в Україні і подорожував. Мені цього вистачало з головою. Все було здорово", - сказав артист.
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