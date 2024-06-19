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Молода Пугачова і діти з дорогими аксесуарами: Галкін показав свою сім'ю

Олена Кюпелі
19 червня 2024, 11:24оновлено 19 червня, 12:05
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Максим Галкін показав своїх дітей і Аллу Пугачову.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачова і Максим Галкін будують щасливу сім'ю/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російський комік Максим Галкін, який підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення, показав свою красиву сім'ю.

На своїй сторінці в Instagram, артист поділився фотографією, на якій зображена Алла Пугачова, а також їхні двійнята Ліза і Гаррі. Сім'я виглядає щасливою. Вони одягнені у все світле і стоять поруч зі святковим тортом.

Ліза тримає сумочку від відомого французького бренду. Діти виглядають вже підрослими та випромінюють щастя.

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Хто такий Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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Зазначимо, син Максима Галкіна і Алли Пугачової не перестає дивувати своїмиздібностями, нещодавно він похвалився змодельованою з гральних карт складною фігурою.

А також Максим Галкін показав архівні кадри програми "Лучше всех!", ведучим якої він був на російському "Первом канале" і подякував команді, яка тоді з ним працювала.

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