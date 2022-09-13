"Моліться за мене!": Вайкуле відповіла на питання про рецидив раку

Лайма Вайкуле відповіла на питання про рецидив раку / instagram.com/laima_vaikule_official/

Співачка Лайма Вайкуле, у якої підозрювали рецидив раку, останнім часом вкрай рідко дає концерти. Також артистка рідко говорить про своє здоров'я.

Нещодавно артистка виступила на шоу в честь Раймонда Паулса. Після шоу вона поспілкувалася з журналістами і розповіла, що сильно переживає через коронавірус, який набирає силу в Європі.

"Я намагаюся триматися подалі від людей. Від великого скупчення. Дотримуюся дистанції в два метри. Я вірю лікарям і роблю те, що мені кажуть медики. П'ю багато води, я тричі прищеплювалася і один раз перехворіла. При необхідності зроблю щеплення ще раз. Якщо лікар каже зробити це, то просто зробіть це. Хоча б для того, щоб медикам було легше в цей час", - заявила співачка.

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Відповідаючи на питання про рецидив раку, Вайкуле вирішила не давати конкретну відповідь.

"Замість того, щоб щось говорити, я скажу тільки це: моліться за мене! Я буду щаслива. Я скажу вам спасибі, тому що я теж молилася за всіх вас", - зізналася зірка.

Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их.

68-річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.

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