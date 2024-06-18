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Багато хто з ним спав: блогер "злив" розгульне життя чоловіка Алсу

Олена Кюпелі
18 червня 2024, 22:32
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Чоловік співачки Алсу Ян Абрамов, за чутками, розважався з різними дівчатами.
Алсу розлучається з Яном Абрамовим
Алсу розлучається з Яном Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Російський блогер Артем Суворкін здав з потрохами чоловіка російської співачки Алсу Яна Абрамова.

Як цитують його пропагандистські російські ЗМІ, Алсу набридло, що Ян Абрамов практично відкрито гуляв на всі боки. Блогер додав, що чоловік Алсу діяв практично відкрито і не соромився своїх пригод.

"Особисто знаю багатьох дівчат, з якими він спав і за якими нахабно залицявся", - розповів він.

відео дня

Хто така Алсу

Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

Однією з фавориток Абрамова вважають Анастасію Решетову, яка як дві краплі води схожа на Алсу. Повідомляють, що Абрамов навіть возив Решетову до Японії, виконуючи давню мрію розлучниці.

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Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховує від публіки майже 7 років.

Нагадаємо, раніше дочка Любові Успенської кардинально змінила свою зовнішність. Не обійшлося без втручання пластичних хірургів. Багато хто вважав, що вона хоче бути схожою на Алсу.

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