Мінус совість: фіналістка Голосу країни обіймається з пропагандистами на росТБ

Ганні Трубецькій виявилося абсолютно байдуже, до кого підлизуватися, аби в телевізорі показали.

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Вихованка Тіни Кароль Ганна Трубецька тепер заглядає в рот путіністці Ларисі Доліній / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_truvoice

Білоруська співачка Анна Трубецька відчайдушно намагалася пробитися в український шоу-бізнес. Спершу вона прийшла на "Х-фактор", де звернула на себе увагу всіх суддів, проте перемогу не здобула. Проте вона завела корисну дружбу з Настею Каменських. Пізніше, у 2020 році, артистка взяла участь у 10 сезоні шоу Голос країни.

Трубецькій вдалося пройти до фіналу, але поступилася перемогою Романові Сасанчину. Своєю наставницею, кумиром і "музою" вона називала Тіну Кароль, з якою намагалася підтримувати відносини і після проєкту.

Пізніше вона перебралася в країну на болотах і тепер тужиться побудувати кар'єру там - бере участь в телепроєктах, пишається знайомством з пропагандистом Басковим та активно гастролює по лояльній до рф Білорусі.

Змінилися у Трубецької і музи - тепер вона співає дифірамби закоренілій путіністці Ларисі Доліній та хвалиться фотографіями з нею.

Що ж стосується її думки про вторгнення країни-окупанта і методичне знищення населення України, то тут співачка висловилася лише одного разу: на своїй сторінці в Instagram вона видала шаблонну тираду про братні народи, мир у всьому світі і єднання. Після цього Трубецька війну в Україні ретельно ігнорує.

Дивіться виступ Анни Трубецької на сліпих прослуховуваннях Голосу країни-10:

Раніше Дмитро Гордон опублікував відео дивної поведінки "російської фашистки" Лариси Доліної - у кадрі співачка ледь ворушить обличчям і насилу моргає, у неї смикаються губи та повіки.

Також зрадниця MARUV, яка вперто закриває очі на війну в Україні, знову заспівала українською мовою - в її новому альбомі вийшла колискова, яка сильно обурила мережу.

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