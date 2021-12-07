MELOVIN зізнався, чому не дає концерти в Росії: "Стрьомно!"

Меловіну стрьомно за свою сім'ю і репутацію / instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) висловився про концерти в Росії і свої страхи стати анти-героєм на Батьківщині.

В інтерв'ю Для Української правди співак зізнався, що хотів би виступити в Росії, але проти цього грає занадто багато факторів.

Наприклад, Бочаров побоюється за свою сім'ю, маючи на увазі, що з нею може щось трапитися, якщо він погодиться на концерти.

Крім того йому б не хотілося стати вигнанцем у власній країні. Меловін зазначив: "Засмучує факт, що до нас їздити з концертами можна російським артистам, а українським артистам - не можна. Сором. Ганьба. ... Стрьомно це все, звичайно. Відразу станеш анти-героєм в Україні. Мені так стрьомно потім не змогти приїхати в свою рідну країну, де тебе вважають просто відщепенцем".

За словами співака, він би з радістю дав концерт в Росії, але лише заради фанатів, які є там, і чекають свого кумира. Але він усвідомлює, чим це може закінчитися для нього і його кар'єри. Він чекає, поки конфлікт вирішиться.

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Раньше Меловін зізнався в коханні своїй партнерці по проекту Лізі Русиній.

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