MELOVIN зізнався, чому не дає концерти в Росії: "Стрьомно!"

Співак поділився своїми головними побоюваннями.
Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) висловився про концерти в Росії і свої страхи стати анти-героєм на Батьківщині.
В інтерв'ю Для Української правди співак зізнався, що хотів би виступити в Росії, але проти цього грає занадто багато факторів.
Наприклад, Бочаров побоюється за свою сім'ю, маючи на увазі, що з нею може щось трапитися, якщо він погодиться на концерти.
Крім того йому б не хотілося стати вигнанцем у власній країні. Меловін зазначив: "Засмучує факт, що до нас їздити з концертами можна російським артистам, а українським артистам - не можна. Сором. Ганьба. ... Стрьомно це все, звичайно. Відразу станеш анти-героєм в Україні. Мені так стрьомно потім не змогти приїхати в свою рідну країну, де тебе вважають просто відщепенцем".
За словами співака, він би з радістю дав концерт в Росії, але лише заради фанатів, які є там, і чекають свого кумира. Але він усвідомлює, чим це може закінчитися для нього і його кар'єри. Він чекає, поки конфлікт вирішиться.
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Раньше Меловін зізнався в коханні своїй партнерці по проекту Лізі Русиній.
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