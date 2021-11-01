MELOVIN нецензурно висловився в прямому ефірі "Танців з зірками" та пристрасно поцілував партнерку

"Запікати не вдалося "/ скріншот"Танці з зірками"

31 жовтня, відбувся дев'ятий ефір шоу "Танці з зірками 2021". Цього тижня MELOVIN і Єлизавета Русина, та Олександра Зарецька і Юрій Мєшков набрали найменше голосів телеглядачів, тому танцювали "танець за життя". Судді залишили на проекті Олександру Зарецьку та Юрія Мєшкова. Таким чином шоу покинули MELOVIN і Єлизавета Русина.

У прощальній промові виконавець не стримував емоцій і нецензурно висловився. Артист дякував партнерці та розхвалив її, використавши лайку.

"Я позбувся дуже багатьох страхів тут. Я позбувся соціофобії, тремтіння, коли ти розумієш, що твоя партнерка дуже сильно хвилюється, але ти кажеш:"Ти ох**нная". Запікати не вдалося, і це мені дуже подобається, тому що це шоу про чесність, мотивацію і про те, ким можна стати за дев'ять ефірів "Танців з зірками", – заявив Мел.

читайте також"Складно встояти": Яма розкрив несподіваний талант Melovin на "танцях"Присутні в залі були ошелешені, але і на цьому MELOVIN не зупинився - давши волю почуттям, він пристрасно поцілував Лізу.

MELOVIN цілує свою партнерку / скріншот "Танці з зірками"

Раніше ми розповідали, що конфлікт між хореографом Ілоною Гвоздьовою і співаком Melovin, який розпочався ще у 5 випуску Танців з зірками 2021, досі не вирішене. Українська танцівниця прокоментувала конфліктну ситуацію, що виникла між ними та хейт в її бік.

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