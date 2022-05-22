MELOVIN "припечатав" гомофобку Федишин, пригадавши її історію з ОПЗЖ

MELOVIN "припечатав" гомофобку Федишин, пригадавши її підтримку ОПЗЖ / скріншот

Співачка Ірина Федишин спочатку вляпалася в скандал з Євробаченням-2022, а потім відзначилася критикою ЛГБТ-спільноти.

Артистка в одному з інтерв'ю поділилася своєю думкою про ЛГБТ-спільноту і зокрема учасників конкурсу, багато з яких є гомосексуальними.

Федишин заявила, що на Євробачення-2022 вона "абстрагувалася і одягала рожеві окуляри", тому що їй було дуже важко на це дивитися.

На її слова відреагував співак Костянтин Боцаров, який більш відомий як Melovin. В інтерв'ю Славі Дьоміну він підкреслив, що Федишин є гомофобкою.

читайте також"Давайте відкинемо політику": Федишин поставила крапку в скандалі з голосуванням на Євробаченні"Коли людина говорить про релігію, говорить за любов ... Я не розумію, яке ти маєш право говорити за любов і говорити про те, що інші не мають права на любов? Якщо вникати у всю суть Федишин, говорити про її гріхи, то можна згадати і неоплачену оренду залів після концертів і виступу нашої львів'яночки Федишин за опозиційну партію в 2018 році і багато іншого. Але я не буду опускатися до її рівня", - різко заявив Меловін.

Відзначимо, що Ірина Федишин спробувала виправдати свою скандальну заяву про ЛГБТ-спільноту, представників якої вона назвала грішниками. Однак зірка практично повторила ті ж самі слова, що і в інтерв'ю.

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