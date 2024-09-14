MELOVİN послав п'яну жінку просто під час концерту

Просто посеред шоу співак призупинив власний концерт.

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Melovin потрапив у неприємну ситуцію/ колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) визвірився на жінку, яка була в нього ж на концерті.

Як пише ТСН, ситуація трапилася в Дніпрі. Просто посеред шоу співак призупинив власний концерт, почувши у свій бік образливі викручування із залу.

Співак попросив неадекватну жінку перестати заважати йому співати. Тим часом, жінка проігнорувала це і продовжувала голосно щось викрикувати з місця.

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Хто такий Меловін? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Унаслідок цього MELOVIN розлютився і відправив хейтерку за російським кораблем.

Пізніше виявилося, що жінка була не твереза. Своєю чергою, співак вважав це приводом записати відео і попередити своїх фоловерів про шкоду зловживання алкоголем.

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Зазначимо, співак Melovin відверто розповів про свій затяжний алкоголізм і як він позбувся поганої звички. За словами Melovin, його лікар порадив провести додаткові дослідження печінки і зазначив, що у того може бути підозра на цукровий діабет.

А також Melovin не приховує свою хворобу і розповів, як він змінив свій звичний графік. Співак змушений постійно вимірювати рівень цукру в крові, за його словами, він це робить постійно.

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