Меган Маркл показала обох дітей під час традиційної забави — як вони виглядають

Поки британська королівська родина вийшла на традиційну великодню прогулянку у Віндзорі, Меган Маркл вирішила зробити свій хід і показала підписникам в Instagram рідкісні кадри дітей принца Гаррі.
Традиційно герцогиня Сассекська не демонструє публіці обличчя Арчі та Лілібет. Поява дітей принца Гаррі разом у соцмережах мами стала справжнім сюрпризом для шанувальників, адже зазвичай колишня актриса воліє ділитися з підписниками моментами з дочкою.
На відео можна побачити, як Арчі та Лілібет беруть участь у традиційній великодній забаві — збирають великодні подарунки, які були заховані у дворі. Дочка Меган Маркл одразу привернула до себе увагу милим рожевим вбранням із кролячими вушками. Діти поверталися додому вже з повними кошиками подарунків.
"Щасливої Пасхи", — підписала відео герцогиня Сассекська.
Після захоплюючої пригоди в саду діти принца Гаррі продовжили розважатися з отриманими подарунками. Меган показала Арчі та Лілібет вдома, повністю занурених у розфарбовування яєць.
Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).
