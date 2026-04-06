Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

Ведуча поділилася реальністю материнських буднів.

Леся Нікітюк з'явилася з синцем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк висловилася про концерт Jerry Heil

Чому у ведучої з'явився синець

Відома ведуча Леся Нікітюк залишила захоплений відгук про концерт співачки Jerry Heil. У своєму Instagram зірка пояснила, чому сама не змогла побувати на події, і з'явилася з синцем під бровою.

За словами Нікітюк, концерт артистки залишив у неї незабутні враження навіть через екран. Ведуча переглянула багато відео від шанувальників і висловила свою думку про виступ Jerry Heil.

Леся Нікітюк - син / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Це була феєрія! Яка постановка номерів — просто можна здивуватися. Jerry Heil перелітала в прямому сенсі цього слова від хіта до хіта. А хітів у неї багато", — із захопленням заявила Леся.

Ведуча також пояснила, як над її оком з'явився синець, який вона навіть не стала приховувати на відео косметикою. Синець на обличчі зіркової мами залишив її син Оскар.

Над лівим оком Лесі Нікітюк з'явився синець / скрін з Instagram

"Я теж була запрошена, але я не ходила, бо у мене ж дитина, у мене тут свої концерти. І, до речі, перший фінгал", — з гумором зауважила Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

