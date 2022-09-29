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"Зволікати не можна": у єдиного сина Скабєєвої виявили проблеми зі здоров'ям

29 вересня 2022, 21:07

Синові Ольги Скабєєвої всього сім років. Лікар розповів про проблеми хлопчика.

Ольга Скабеева
У єдиного сина Скабєєвої виявили проблеми зі здоров'ям / скріншот

Про єдиного сина пропагандистки Ольги Скабеевой, народженого в шлюбі з Євгеном Поповим, відомо небагато.

Захару зараз вісім років. Хлопчик займається в художній школі, вчить Іноземні мови і катається на лижах. Скабєєва розповіла, що Захара привчає до порядку і суворої дисципліни, але виховує його в основному бабуся.

На рідкісних знімках восьмирічного Захара помітно, що його посмішка далека від ідеалу. У бесіді з порталом BLITZ+ стоматолог Давид Григорян зазначив, що спадкоємця журналістки потрібно показати лікарю. З високою ймовірністю до лікування хлопчика можна приступити вже зараз. А ось роздумувати про цей час немає.

"Якщо у нього прорізалися постійні ікла, то брекети можна ставити. Зволікати не можна. Це загрожує купчастістю, неправильним прикусом", - розповів фахівець.

Син Ольги Скабеєвої
Син Ольги Скабеевой / скріншот

Раніше російські ЗМІ повідомили, що головні пропагандисти і розпалювачі ненависті до українського народу Євген Попов і Ольга Скабєєва збираються розлучається.

За інформацією ворожих новинних ресурсів, причиною розлучення стала путіністка Тіна Канделакі, з якою нібито загуляв чоловік Попов.

Також ми писали, що російська журналістка Ксенія Собчак тицьнула носом ведучих пропагандистського каналу" Росія 24 " Скабєєву і Попова, які осоромилися під час ефіру.

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Автор: Сергій Кущ
Ольга Скабеева
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