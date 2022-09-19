Пропагандистка Скабєєва приголомшила "правдою" всіх росіян

Скабеева / скріншот з відео

Російська пропагандистка Ольга Скабеева на 7 місяці війни вирішила розповісти росіянам, що ж відбувається в Україні.

Скабєєва заявила, що нібито "росіяни повинні знати правду".

Вона зазначила, що американська зброя "нормальна, а НАТО - сильне".

Також Скабєєва поплакалася на роботу HIMARS, зазначивши, що це небезпечна зброя.

"Нас дивиться народ і ми повинні ставитися до них з повагою. Вони чекають від нас правди. Зброя в американців - нормальна, НАТО -сильне", - поскаржилася Скабєєва.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою - він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Також Маломуж зазначав, що після успіху ЗСУ на Харківщині війська РФ можуть тікати вже з Херсонської області. Він підкреслив, що армія України операцією в Харківській області запобігла захопленню Донеччини.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що невдача російських окупантів в Харківській області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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