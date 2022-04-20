Маша Єфросиніна розкрила головний секрет "найоб'єктивнішої журналістки" Ксенії Собчак

Маша Єфросиніна розповіла, в чому секрет феномену Собчак / Колаж

Українська журналістка і телеведуча Маша Єфросиніна в інтерв'ю для Наталії Влащенко розкрила, у чому феномен "найоб'єктивнішої журналістки" Ксенії Собчак, а також розповіла цікаву подробицю про інтерв'ю Зеленського російським журналістам.

На початку бесіди Маша зізналася: вона спостерігала за роботою Собчак, захоплювалася її талантами і тим, як вона росте над собою. Більше того - їй, як особистості медійнії, вдавалося якийсь час висвітлювати події в Україні абсолютно незаангажовано. Але потім, в один момент, Ксенія прийняла позицію "голубки світу", стала шкодувати простих росіян, і зайнялася інфоциганством, яке раніше так зневажала.

Причиною тому Єфросиніна бачить панічний страх Собчак втратити звичне життя. Своєю "стерильною" позицією щодо війни вона намагається заробити ще трохи грошей на економіці росії, що агонізує від санкцій.

"Собчак в принципі феномен. Вона дуже розумна. Неймовірно розумна. ... Люди, розмірковуючи про її феномен, про її вміння підносити будь-яку інформацію, розкручувати людей, і в принципі виправдовувати її трохи нав'язливе нагадування нам всім, що вона журналістка, зараз розуміють, що це все був крутий, вкладений в неймовірну команду, камуфляж, який був потрібен, щоб прикрити її неймовірну жагу грошей. Голка в її яйці, там де знаходиться її вразливе місце, це не діти, і не сім'я. Це гроші. Вона жадібна до грошей.

Вона дуже любить люкс, вона дуже любити розкіш, вона це не приховує, вона дуже не любить за це все платити, тому нескінченний бартер і нескінченна реклама всього. Тобто це людина, у якої є вразливе місце - бабло. І у випадку з нею я думаю, що це спрацювали вони - гроші. Ксенія втрачає колосальні мільйони свої, втрачає все, сидячи і записуючи нікому не потрібні ненатуральні сюжетики.

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Тобто вкладено начебто стільки всього в те, щоб роздобути місце "найоб'єктивнішої" журналістки в росії, яка запросто могла говорити - путін зло. Але заради чого це? Щоб відразу так перевзутися? Перші три дні її канал транслював дуже об'єктивні новини, але потім... Це якась така вища дурість...",- міркує Єфросиніна.

Так, на думку ведучої, війна в Україні почала дійсно розкривати справжню сутність людей. Собчак перестала випинати своє журналістське покликання, і використовує його виключно в корисливих цілях, а не щоб цікаво і доступно донести глядачеві/слухачеві/читачеві гарячу новину. На підтвердження своєї теорії Маша Єфросиніна розповіла цікаву історію: "У мене є інсайт: пам'ятаєте пам'ятне інтерв'ю Зеленського російським журналістам і блогерам? Я знаю точно, що їй пропонували бути однією з журналістів. Вона відмовилася".

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Раніше телеведуча Маша Єфросиніна, яка під час війни багато і дохідливо намагається пояснити росіянам, що відбувається в Україні, повідала про реакції російських зірок на її заклик виходити на протести.

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