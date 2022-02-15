Maruv стане мамою: співачка оприлюднила перші "вагітні" фото

Maruv вагітна/ Instagram maruvofficial

Співачка Maruv вперше публічно заявила про свою вагітність, підтвердивши чутки, які ходити останнім часом.

Про те, що вони з чоловіком готуються стати батьками, співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Та дам! У мене сьогодні днюха і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром Корсуном в очікуванні малюка. Вважаю це найприголомшливішим подарунком!"- зазначила зірка.

На свіжих фото, які оприлюднила Maruv, добре видно великий живіт. При чому співачка не зрадила своєму стилю і одягла на фотосесію коротку латексну сукню, яка повністю облягає тіло. Також вона обрала для фото високі чоботи і яскравий макіяж.

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Чутки про вагітність Maruv "гуляли" кілька тижнів

Раніше Maruv оголосила шанувальникам про тимчасове припинення творчої діяльності. Співачка пояснила це тим, що втомилася, хоче зупинитися і трохи відпочити.

Пізніше у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що Maruv може бути вагітна – про це повідомив інсайдер, які зазначив, що бачив співачку з кругленьким животом. Проте тоді сама зірка не прокоментувала цю інформацію.

Після появи чуток про вагітність Maruv викладала відверті фотографії в Instagram, проте так, щоб не було видно живота.

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