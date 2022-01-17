Maruv йде зі сцени - розкрита причина

Співачка розповіла, що спонукало її залишити свій творчий шлях.
Співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом Maruv, оголосила шанувальникам про тимчасове припинення творчої діяльності.
За свою практично десятирічну кар'єру артистки Марув досягла чималих висот - вона популярна, впізнавана, є володаркою багатьох престижних премій і нагород.
Не дивно, що їй захотілося зупинитися і трохи віддихатися.
Відхід Марув зі сцени буде тимчасовим - на 8 березня запланована презентація її нового альбому. Зараз же вона просто не відчуває в собі сили на створення нової музики. Можливо відпочинок допоможе їй відновити сили.
Сама співачка свою перерву в роботі пояснює так: "Тому що я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома".
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