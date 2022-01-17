Maruv йде зі сцени - розкрита причина

Марув тимчасово припиняє творчу діяльність / instagram.com/maruvofficial

Співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом Maruv, оголосила шанувальникам про тимчасове припинення творчої діяльності.

За свою практично десятирічну кар'єру артистки Марув досягла чималих висот - вона популярна, впізнавана, є володаркою багатьох престижних премій і нагород.

Не дивно, що їй захотілося зупинитися і трохи віддихатися.

Відхід Марув зі сцени буде тимчасовим - на 8 березня запланована презентація її нового альбому. Зараз же вона просто не відчуває в собі сили на створення нової музики. Можливо відпочинок допоможе їй відновити сили.

Сама співачка свою перерву в роботі пояснює так: "Тому що я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома".

Реклама

Марув пояснила свій відхід зі сцени / instagram.com/maruvofficial

читайте такожMaruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуру

Раніше Надя Дорофєєва показала голе фото свого чоловіка Володимира Дантеса.

Інші цікаві новини: