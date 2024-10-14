"Марсіанам" стало соромно: у команді Джареда Лето проігнорували росіян

Thirty Seconds to Mars мовчать про скандальну заяву Лето, але й дружити з окупантами не поспішають.

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Джаред Лето скандал із війною в Україні - агент Джареда Лето дала коментар росЗМІ / колаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Американський актор і рок-музикант Джаред Лето накликав на себе невдоволення українців та їм співчуваючих через його висловлювання на концерті гурту Thirty Seconds to Mars 11 жовтня в Белграді, Сербія. Лідер колективу зі сцени звернувся до шанувальників із країни-окупанта, які були присутні в залі.

Лето заявив, що з нетерпінням чекає, коли йому вдасться відвідати столицю країни-агресора, а після неї - Київ. Його засмучує, що "проблеми" заважають йому зробити це. Під "проблемами" артист, найімовірніше, мав на увазі війну в Україні, проти якої він нібито виступав на початку повномасштабного вторгнення.

Той факт, що Джаред Лето так легковажно ставиться до війни, у жерлі якої щодня гинуть невинні, і що він перед фанатами із країни-окупанта засоромився називати війну війною, викликав бурю обурення - у соціальних мережах і особисту сторінку співака, і офіційний акаунт гурту закидають гнівними повідомленнями.

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Водночас представники країни на болотах, які всюди публічно заявляють, що західні знаменитості їм буцімто нецікаві, вирішили встановити контакт із Thirty Seconds to Mars. Про це повідомляють росЗМІ.

Вони звернулися до агента Джареда Лето Александри Трастмен за коментарем, однак вона вирішила їх "відшити". "Я прошу вибачення, я не впевнена, але ми не можемо допомогти з листуванням", - повідомила вона телефоном і кинула слухавку.

Сам колектив і Джаред Лето в інформаційному просторі цей скандал не коментують.

Хто такий Джаред Лето? Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

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