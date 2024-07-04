УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Мама-поліціянтка, військовослужбовиця, шахтарка та бодібілдерка: подробиці "Міняю жінку" на "1+1 Україна"

Олена Кюпелі
4 липня 2024, 15:53
31
В новому сезоні вперше у обміні візьмуть участь сусіди, які проживали на одному сходовому майданчику і до проєкту були незнайомі один з одним
На 1+1 повертається
На 1+1 повертається "Міняю жінку" / Фото прес-служби

Незабаром на "1+1 Україна" відбудеться премʼєра нового 16 сезону розважального сімейного реаліті-шоу "Міняю жінку".

У новому сезоні жінки отримуватимуть новий досвід, можливість переосмислити власне життя та пройти психологічну трансформацію за рахунок занурення в нове середовище. Реаліті руйнує стереотипи і упередження про сімейне життя, а також досліджує зміни суспільних норм.

Наразі проєкт став одним з найтриваліших реаліті-шоу на українському телебаченні. 15 сезонів, понад 180 серій, майже чотири сотні родин, чиє життя кардинально змінилося.

відео дня

В новому сезоні вперше у обміні візьмуть участь сусіди, які проживали на одному сходовому майданчику і до проєкту були незнайомі один з одним. Мінятимуться життями сувора мама-поліціянтка, криптовалютниця, військовослужбовиця, викладачка у школі, син якої з перших днів повномасштабної війни пішов на фронт, спортсменка-бодібілдерка, шахтарка, бізнесвумен та навіть байкерка.

В новому сезоні героїням доведеться опанувати для себе нові ролі. Так, одна з жінок вперше в житті стане донором крові, інша опанує волонтерство, навчиться керувати бойовим дроном.

"Новий сезон проєкту "Міняю жінку" – це глибоке занурення в життя українських жінок, які наважилися на зміни, щоб краще зрозуміти себе і своїх партнерів. Ми покажемо, як наші героїні долають свої внутрішні страхи, адаптуються до нових умов та знаходять відповіді на питання, які турбують кожного зараз, де вони шукають сили і як борються за своє майбутнє, - каже креативна продюсерка телеканалу 1+1 Україна Ольга Шляхтиченко. - У цьому сезоні на глядачів чекає багато несподіваних обмінів. Байкерка, яка понад усе цінує свободу в стосунках, потрапить в грузинську традиційну родину, що буквально все робить разом і ніколи не розлучалася. Дисциплінована кінологиня відчує життя мами в декреті, яка робить все що хоче і коли хоче. Бандуристка зануриться в життя айтішниці. Ми покажемо як змінились ролі в родинах під час війни, проявимо різні сучасні сімейні моделі, масштабуємо особисті досвіди і розвінчаємо стереотипи про те, "як треба", адже в кожної жінки і родини свій секрет гармонійних стосунків".

Нагадаємо, за правилами реаліті-шоу щотижня двоє жінок обмінюватимуться життями. Спершу вони повинні дотримуватися тих самих правил дружини, з якою вони обмінялись - піклування про дітей, графік життя родини, домашні справи, дозвілля, кар’єра. Після цього кожна з жінок може впроваджувати у своїх нових родинах власні правила. Наприкінці обміну дві пари зустрічаються, щоб поділитися інсайтами, як новий досвід може вплинути на їхні життя в майбутньому.

"Міняю жінку" - це адаптація британського формату Wife Swap, який завоював популярність у 20 країнах світу. Цей проєкт висвітлює проблеми, які залишалися непоміченими в щоденній метушні. Він показує різноманітні сімейні моделі і піднімає важливі для кожної сімʼї питання, щоб глядач знайшов для себе відповідь, що краще для його родини.

Не пропустіть повернення легендарного реаліті-шоу "Міняю жінку" вже незабаром на "1+1 Україна"

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

У Криму прогримів вибух: біля російської РЕБ піднявся стовп диму - соцмережі

У Криму прогримів вибух: біля російської РЕБ піднявся стовп диму - соцмережі

17:33 Україна
14 бригад зараз без зброї: Зеленський "на пальцях" пояснив недоречність "графіків" наступу

14 бригад зараз без зброї: Зеленський "на пальцях" пояснив недоречність "графіків" наступу

16:34 Україна
"Зрівнюють із землею": Гетьман заявив про підготовку відходу ЗСУ із Часового Яру

"Зрівнюють із землею": Гетьман заявив про підготовку відходу ЗСУ із Часового Яру

16:23 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

На межі розлучення: російський шоумен повідомив про проблеми Пугачової та Галкіна 2991

На межі розлучення: російський шоумен повідомив про проблеми Пугачової та Галкіна

Перебуває в будинку для престарілих : російський ведучий розповів, що відбувається з Кларою Новіковою насправді 2954

"Перебуває в будинку для престарілих": російський ведучий розповів, що відбувається з Кларою Новіковою насправді

Лише геній знайде помилку на малюнку за 5 секунд: непроста загадка для найкмітливіших 2864

Лише геній знайде помилку на малюнку за 5 секунд: непроста загадка для найкмітливіших

Зливи та грози: українські регіони накриває нова буря 2768

Зливи та грози: українські регіони накриває нова буря

Останні новини

17:33

У Криму прогримів вибух: біля російської РЕБ піднявся стовп диму - соцмережі

17:24

Повноцінний город вдома: як виростити помідори на балконі

17:11

З ким потрібно провести вечір цього дня: важливі прикмети 5 липня

17:04

Новітній український корвет і екіпаж готові - коли зможуть виконувати завдання

16:49

Популярна українська акторка втратила слух - що сталося

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
16:48

Яка жінка донесе більше води: складна загадка, яку треба розгадати за 5 секунд

16:34

14 бригад зараз без зброї: Зеленський "на пальцях" пояснив недоречність "графіків" наступу

16:29

Чому на стінах з'являється цвіль: як позбутися її назавжди

16:28

Це покращить ваш сон і здоров'я: як випрати подушку в домашніх умовах

Реклама
16:23

"Зрівнюють із землею": Гетьман заявив про підготовку відходу ЗСУ із Часового Яру

16:17

Ми можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році - Зеленський

16:01

Нардеп озвучив кількість заброньованих військовозобов'язаних в Україні

15:53

Експерт пояснив, чи багато загроз Україні принесе обрання Трампа

15:53

Мама-поліціянтка, військовослужбовиця, шахтарка та бодібілдерка: подробиці "Міняю жінку" на "1+1 Україна"Відео

15:41

РФ випустила по Києву вже 20 "Кинджалів", жоден не досяг міста — Повітряні сили

15:36

Як прибрати заломи на взутті за 10 хвилин - стануть знову гладенькими

15:23

Як позбутися волосся у сливі: 2 найкращі способи

15:12

Можна переламати ситуацію на фронті: в МЗС назвали два ключові рішення

15:11

Зеленський зробив заяву про справжню роль Єрмака у житті України

15:08

РФ обстріляла 6 аеродромів України: росіяни намагаються вистежити F-16

Реклама
15:07

Як пришвидшити інтернет на телефоні: про цю функцію знають одиниці

15:07

Чим замінити куріння цигарок: як впоратися із сильним потягом до тютюнового диму

14:52

Що означає слово "підщурити": лише одиниці знають правильну відповідьВідео

14:37

У мережі з'явилося перше фото Отара Кушанашвілі після реанімації

14:24

У Європі спалах смертоносного вірусу - де і що про нього відомо

14:15

Нардепи Порошенка прогуляли більше половини голосувань щодо вступу України в ЄС, - "ЧЕСНО"

14:10

Вдарить +40: у яких областях України скоро буде дуже спекотно

13:59

Як молодята: Бекхеми повторили весільну фотосесію на 25-річчя шлюбу

13:54

Український спецпідрозділ врятував з полону морпіха - деталі зухвалої операціїВідео

13:39

Як приготувати цвітну капусту: вийде просто "ульот"Відео

13:32

Дрони вдарили по військовій частині ГРУ в російській глибинці: є постраждалі

13:19

"Люблю більше, ніж чоловіка": Повалій розповіла, як фліртує з іншими

12:52

Хлопчик чи дівчинка: Федишин уперше висловилася про третю вагітність

12:45

Перевірки газових лічильників: за якого з порушень "блакитне паливо" відключать

12:25

"РФ зосередить кулак і почне ще одне вторгнення": Зеленський заявив про нову небезпеку

12:11

В Україні починається навчальний рік на місяць раніше: у чому причина

12:03

Російські військові швидко закінчуються - Жданов відповів чому

12:00

Вибори в США і війна в Україні: чому Трамп не такий страшний, як його малюютьПогляд

11:59

Чи відправить Кім Чен Ин війська в Україну: Жданов розкрив сценарій нападу

11:57

Паризькі канікули: Потап вирушив на відпочинок із сином

Реклама
11:46

Кім Чен Ин може надати Путіну десятки тисяч осіб: Жданов оцінив ризики

11:42

Мобілізація в Україні: кого можуть виключити з військового обліку - юристи зробили список

11:32

"Велика загроза": КНДР може допомогти армії РФ таємно пробиратися до позицій ЗСУ – Жданов

11:31

"Перебуває в будинку для престарілих": російський ведучий розповів, що відбувається з Кларою Новіковою насправді

11:12

Росіяни прорвались вперед на Харківщині: в ISW розповіли про зміни на лінії фронту

11:10

В Україні різко зменшується кількість пенсіонерів: що сталося

11:07

"Позиції ЗСУ було зруйновано": деталі відходу захисників з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру

10:51

У зірки Діамантової руки виявили рак

10:47

Зеленський зробив заяву щодо участі Путіна у наступному Саміті миру

10:45

Китайський гороскоп на завтра 5 липня: Тигри - уникайте цукру, Собакам - щасливий день

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти