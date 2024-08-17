"Схожа на Мадонну": шикарна Тіна Кароль показала, як готується до нового туру

Українська співачка Тіна Кароль показала кадри, як проходить підготовка до її нового туру.
На своїй сторінці в Instagram, співачка поділилася жаркими танцями з кастингу. Сама Тіна виглядає шикарно, а постановка обіцяє бути дуже цікавою.
"Спасибі, що поділилися своїм талантом! Ви фантастичні! 41 людина на місце. Це вау і дуже відповідально", - написала Тіна, анонсуючи тур до нового альбому.
Деякі коментатори навіть порівняли співачку з американською співачкою Мадонною.
Хто така Тіна Кароль?
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка та акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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Нагадаємо, що Тіна Кароль розповіла, як починала кар'єру. Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла кумедну історію з часів старту своєї кар'єри в шоу-бізнесі нашої країни. За словами співачки, в ті часи вона активно ходила по кастингах.
Співачка Тіна Кароль заговорила про весілля. На своїй сторінці в Instagram Кароль опублікувала відео, в якому похизувалася повитою трояндами альтанкою у своєму саду. Вона зазначила, що в такому місці можна йти під вінець.
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