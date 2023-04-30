"Кращий чоловік" Тіни Кароль Дан Балан вперше за 8 місяців порушив мовчання

Молдавський співак і автор пісень Дан Балан отримав величезну популярність в Україні, коли був одним з тренерів "Голосу країни" в 9 і 10 сезонах проєкту. Тоді ж йому стали приписувати роман з українською співачкою Тіною Кароль.
Артисти, які активно підігрівали ці чутки, так і не зізналися, чи був їх екранний флірт справжнім. Проте нещодавно Кароль зі сцени обсипала співака та його маму компліментами.
Сам Балан вже вісім місяців відсутній в інформаційному просторі. На початку повномасштабної війни в Україні він висловив нашій країні слова підтримки і засудив агресію країну-окупанта. Потім артист, який за різними даними знаходиться то на батьківщині, то в Туреччині, замовк. Останньою його появою в соціальних мережах був анонс нової пісні в серпні 2022.
Тепер же на своїй сторінці в Instagram Дан Балан опублікував відео, на якому він сидить в звукозаписній студії за пультом. "Скоро буде...", - заінтригував шанувальників співак.
Його ймовірне повернення на сцену фанати зустріли з величезним ентузіазмом.
Дивіться свіже відео з Даном Баланом:
Раніше українська співачка Тіна Кароль потрапила скандал з новим кліпом - відеоролик був створений за сприяння осіб, які мали російське громадянство. Сама артистка негайно відреагувала на слизьку ситуацію.
Також співак та комік Володимир Дантес опублікував рідкісний спільний знімок зі своєю коханою - дизайнеркою і бізнесвумен Дашею Кацуіріною. На честь Дня народження обраниці артист зворушливо зізнався їй у своїх почуттях.
Інші новини: