"Кращий чоловік" Тіни Кароль Дан Балан вперше за 8 місяців порушив мовчання

Шанувальники давно чекають від Балана хоч якихось новин.

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Дан Балан і Тіна Кароль, схоже, все ще підтримують спілкування / instagram.com/danbalan

Молдавський співак і автор пісень Дан Балан отримав величезну популярність в Україні, коли був одним з тренерів "Голосу країни" в 9 і 10 сезонах проєкту. Тоді ж йому стали приписувати роман з українською співачкою Тіною Кароль.

Артисти, які активно підігрівали ці чутки, так і не зізналися, чи був їх екранний флірт справжнім. Проте нещодавно Кароль зі сцени обсипала співака та його маму компліментами.

Сам Балан вже вісім місяців відсутній в інформаційному просторі. На початку повномасштабної війни в Україні він висловив нашій країні слова підтримки і засудив агресію країну-окупанта. Потім артист, який за різними даними знаходиться то на батьківщині, то в Туреччині, замовк. Останньою його появою в соціальних мережах був анонс нової пісні в серпні 2022.

відео дня

Тепер же на своїй сторінці в Instagram Дан Балан опублікував відео, на якому він сидить в звукозаписній студії за пультом. "Скоро буде...", - заінтригував шанувальників співак.

Його ймовірне повернення на сцену фанати зустріли з величезним ентузіазмом.

Дивіться свіже відео з Даном Баланом:

Раніше українська співачка Тіна Кароль потрапила скандал з новим кліпом - відеоролик був створений за сприяння осіб, які мали російське громадянство. Сама артистка негайно відреагувала на слизьку ситуацію.

Також співак та комік Володимир Дантес опублікував рідкісний спільний знімок зі своєю коханою - дизайнеркою і бізнесвумен Дашею Кацуіріною. На честь Дня народження обраниці артист зворушливо зізнався їй у своїх почуттях.

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