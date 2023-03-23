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Лорак третя: як виглядає рейтинг зірок-зрадників України

23 березня 2023, 10:17
В Україні створено рейтинг зрадників, з детальним описом діяльності людей, які продали свою країну.
Ані Лорак
Ані Лорак / instagram.com/anilorak

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з метою захоплення її територій, більшість громадян і популярних особистостей України, встали на бік добра - України. Тим часом, знайшлися відверті зрадники, які вирішили підтримувати агресора, а також продовжувати жити, отримуючи відпрацьовані в Кремлі гроші за свою ницість і боягузтво.

Таким чином, в Україні був створений Реєстр зрадників України. Зокрема, до списку потрапили поки 16 осіб, серед яких: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Анна Сєдокова, репер з Одеси Джиган, Вадим Козаченко, боксер Василь Ломаченко, Лоліта Мілявська, співак Олександр Панайотов, Жанна Бадоєва та інші.

Видання Чесно опублікувало список зрадників, які найбільше цікавлять українців. Саме ці імена вони шукали найчастіше.

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Рейтинг зрадників
Рейтинг зрадників / Чесно

За інформацією видання, очолює рейтинг пошукових запитів екс-чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко. Ломаченко неодноразово закликав до відновлення дружніх відносин з терористичною Росією. Наприкінці 2022 року він виклав на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита УПЦ МП Лонгіна, в якому той звинувачував Україну в тому, що вона "почала війну проти бога, Церкви Господньої та українського народу". Сторінка Ломаченка в Instagram стала недоступна в Україні і в деяких країнах Європи, але доступна в Росії.

Другий у цьому списку – футболіст Анатолій Тимощук. Він є асистентом головного тренера російського ФК "Зеніт" з 2017 року. З початку повномасштабного вторгнення називає війну "спеціальною операцією" і стверджує, що не бачить різниці між українським і російським народами. На початку 2023 року Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення його від українського футболу. Однак Апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу екс-футболіста.

На третьому місці рейтингу зірок-запроданка, співачка Ані Лорак. Наприкінці 2022 року Лорак потрапила до списку санкцій РНБО серед публічних осіб, які прямо чи опосередковано підтримали військову агресію Росії проти України. Незважаючи на війну, Лорак не переривала свої зв'язки з російським шоу-бізнесом, навіть планувала виступи в анексованому Криму. Лорак опублікувала пост українською мовою про те, як вона сумує за Україною і як почула звуки вибухів під час телефонної розмови з братом. При цьому вона так і не назвала Росію агресором і не сказала, що саме в Україні Росія веде повномасштабну війну і вбиває українських мирних громадян.

Діячка культури і колишня керівниця театру Херсонської області Тетяна Калиновська посіла четверте місце рейтингу. Калиновська відома не тільки поширенням російської пропаганди, а й безпосередньою співпрацею з окупантами. У березні 2022 року вона обійняла посаду першого заступника голови Скадовської районної адміністрації в окупаційних органах влади. У серпні 2022 року Калиновському було оголошено підозру у колабораційній діяльності.

На п'ятому місці опинився музикант Ілля Сметанін. Після повномасштабного вторгнення Сметанін за інформацією спецслужб наводив російські ракети на інфраструктуру Волині. Зокрема, Сметанін коригував обстріл аеропорту, в результаті чого ракетним ударом була повністю зруйнована його інфраструктура. У березні минулого року СБУ затримала коригувальника і оголосила йому підозру в державній зраді. Поки його утримують під вартою.

Нагадаємо, раніше співачка Ані Лорак, яка оселилася в Росії і продовжує мовчати про всі звірства російської армії в Україні, викотила черговий пост, в якому"всіх пробачила".

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. "У цей особливий день я прощаю всіх тих, хто чимось мене образив, а також прошу пробачити тих, кому я заподіяла біль...", - написала Лорак, маючи на увазі прощене Воскресіння.

Вона також прокоментувала свої нові стосунки з вчителем йоги, у якого залишилася маленька дитина від попередніх стосунків.

Раньше Лорак поділилася спільними фото з чоловіком, який виявився вчителем йоги і "велнес-експертом", а також батьком двох дітей. "Блаженна любов, яка стукає у твої двері, коли ти найменше очікуєш цього. Давай святкувати кожну секунду, моя любов", - написала зізнання зрадниця.

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Ані Лорак Василь Ломаченко
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