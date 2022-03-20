"Святкує смерть українських дітей": Маша Єфросиніна присоромила продажну Гагаріну

Телеведуча різко висловилася адресу російської співачки.
У Росії відбувся концерт" Кримська весна", присвячений окупації Криму. У ньому взяли участь багато російські зірки, в тому числі Поліна Гагаріна.
Телеведуча Маша Єфросиніна не залишила без уваги такий цинічний вчинок артистки. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що та святкує смерть українських дітей.
"Дно! Позорище", - додала Єфросиніна.
Також вона згадала Тіну Канделакі і Миколу Баскова, які люто підтримують агресію Путіна на території України.
Відзначимо, що противники війни в Україні потрапляють в нові і нові списки так званих "ворогів російського народу".
В черговий перелік "неугодних" телеведучий Дмитро Комаров, ведуча Маша Єфросиніна і доктор Євген Комаровські.
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Автор: Сергій Коломієць