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Лорак стане банкрутом, а її роман з іноземцем - фейк: з'явились шалені подробиці життя співачки

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2023, 16:59 оновлено 11 квітня, 17:07
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За даними українського блогера, Ані Лорак постійно займає гроші у своїх багатих знайомих, а її компанію вже закрили.
Ани Лорак, Беспалов
Ані Лорак може стати банкрутом / Колаж фото instagram/anilorak, скріншот з відео

У відомої співачки Ані Лорак, яка досі не говорила про розв'язану Путіним війну проти України, серйозні проблеми в Росії. Вона вдає із себе коханку іспанця Ісаака Віджраку, щоб отримати піар та поліпшити своє матеріальне становище. Про це заявив блогер Богдан Беспалов.

Ані Лорак не платить податки та може стати банкрутом. За даними блогера, фірма співачки потрапила до "чорного списку" боржників Федеральної податкової служби РФ. 20 червня 2022 року компанію закрили, а нині обговорюється питання повної ліквідації фірми.

"Зливали інформацію з першоджерел. Дехто з команди Лорак із задоволенням поділився з нами інфою. Анонсувала альбом, концертний тур, вихід нових синглів, навіть запускає авторський курс чи гайд DIVA. Для чого це все? Адже з фінансами не все так добре... Фірма Лорак потрапила до чорного списку боржників Федеральної податкової служби. Тому всі її рахунки заморожені. До 2021 року артистка виплачувала від 160 до 850 тисяч рублів податкових щороку", – сказав блогер.

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Беспалов також додав, що тепер Ані Лорак вимушена просити великі суми у своїх багатих знайомих. Артистка сподівається, що їй допоможе і Філіп Кіркоров.

Що стосується стосунків співачки с іспанцем, то тут не все так просто, каже блогер. Ісаак одружений та має двох маленьких дітей. Блогер повідомляє, що дружина "коханого" Ані Лорак знає всі подробиці цього "роману" і не виступає проти, бо цей піар поповнить їх сімейний бюджет. Іспанець планує продавати свої курси та залучити нових клієнтів.

Скасування концертів Лорак в Росії

Варто зазначити, що нещодавно Ані Лорак дала нібито благодійний акустичний концерт, отримані кошти від якого мали піти "людям, які потребують допомоги". За словами зрадниці, потрібна була допомога жінкам (Лорак не говорить українкам, хоча це мається на увазі), які залишилися без даху над головою. Пізніше виявилося, що вона допомагала людям, які постраждали від російської агресії.

Відзначимо, що раніше стало відомо про те, що оголошений гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі. "Ми - жителі проти того, щоб в нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі, що воює проти нас", - говорить чиновник. Він також додав, що жоден актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо війни та жорстокого нападу терористичної Росії на Україну, не будуть тут заробляти.

Тепер же, слідом за Краснодаром, концерт скасували в Ростові, також під питанням її виступ у Воронежі. А громадські діячі, за інформацією медіа, вимагають визнати українську співачку, яка намагається "всидіти на двох стільцях", іноагентом. "Звернення вже в Генпрокуратурі", - повідомляють росЗМІ.

Злякавшись того, що вона позбудеться свого єдиного заробітку, Лорак поспішила виправдатися і заявила, що українська влада поставила їй ультиматум.

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