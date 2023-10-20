Лобода вперше після довгої перерви показала обох дочок

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала рідкісний знімок - адже на ньому вона знята на ньому з обома своїми дочками.

https://glavred.net/stars/loboda-vpervye-posle-dolgogo-pereryva-pokazala-obeih-docherey-10509928.html Посилання скопійоване

Лобода відсвяткувала День народження в компанії дочок / Колаж Главред, фото Instagram та УНІАН

Відома українська попспівачка Світлана Лобода опублікувала знімок зі своїми доньками – Євангеліною та Тільдою. Артистка в Instagram-сторінці поділилася фото з нагоди свого недавнього дня народження – 18 жовтня їй виповнився 41 рік.

На знімку вона з дітьми позувала увечері на пляжі. Лобода написала, що бажає єдиного – щоб "наші діти росли у мирі". І побажала фолловерам – щоб усім війнам прийшов кінець, діти були здорові, усі були щасливі та цінували кожну хвилину життя. А потім Лобожда подякувала фанатам за вітання.

До слова, першу доньку Євангеліну Світлана Лобода народила у 2011 році від українського хореографа Андрія Царя. А у 2018 році співачка розповіла про народження другої доньки Тільди – проте вона досі не говорить, хто є батьком цієї дитини.

відео дня

Нагадаємо, Світлана Лобода після початку війни в Україні активно допомагає українцям. Після трагедії на Каховській ГЕС Лобода надала квартиру у Києві для проживання багатодітній родині з Херсона та передала 100 тисяч гривень благодійному фонду для допомоги мешканцям, які втратили свої будинки.

Крім того, нещодавно Лобода перервала свій гастрольний тур у Європі та приїхала до Херсона. Вона поділилася коротким відео на тлі знаменитої арки під назвою міста, і заспівала під гітару пісню покійного Кузьми Скрябіна .

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.