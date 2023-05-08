СБУ оголосило про підозру актору-путіністу Машкову

СБУ зібрала доказову базу на російського актора Володимира Машкова, який підтримує агресивну політику Кремля.

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Володимиру Машкову СБУ оголосила про підозру / Колаж фото УНІАН

Співробітники Служби безпеки України зібрали доказову базу проти відомого актора з країни-агресора РФ Володимира Машкова, підтримує агресивну політику диктатора Путіна і виправдовує повномасштабне вторгнення російської армії. Про це в понеділок, 8 травня, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Артисту-путіністу заочно оголосили про підозру за трьома статтями українського КК:

частина 2 статті 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України");

частина 1 і частина 3 статті 436-2 ("Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників");

частина 1 та частина 2 статті 332-1 ("Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї").

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Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер керівник театру імені Олега Табакова і закоренілий путініст Володимир Машков назвав "нелюдами" противників війни.

Його дочка, актриса Марія Машкова, в свою чергу переконана в неспростовності злочину Путіна проти України і світу, за що його, а також самого Машкова, як відданого слуги путінської тиранії, чекатиме трибунал.

Пізніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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