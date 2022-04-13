Лідирує Оксана Марченко: Григорій Решетнік анонсував кастинг на головну героїню "Холостячки" / соцмережі

Попри війну, Україна починає "приходити до тями". Суддя з усього, шоу "Холостячка" також відновиться.

На своїй сторінці в Instagram Ведучий проекту Григорій Решетнік вирішив поцікавитися у своїх підписників, кого б вони хотіли бачити наступною героїнею "Холостячки".

"Хто наступна?", - написав Григорій у підписі до посту.

У світлі останніх подій із затриманням депутата Віктора Медведчука, відповідь на це питання для багатьох користувачів була очевидна - наступною "Холостячкою" повинна стати Оксана Марченко, дружина одіозного політика, який підозрюється в держзраді.

Коментарі під постом Григорія Решетніка / скріншот

Серед "конкуренток" Марченко були Леся Нікітюк і Даша Астаф'єва, але переважна кількість коментарів все ж були за дружину Медведчука.