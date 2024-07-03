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Лідер російської групи закликав співаків їхати на Донбас, щоб пройти "чистилище"

Олена Кюпелі
3 липня 2024, 17:00
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Вадим Самойлов, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, закликає російських артистів їздити з концертами на Донбас.
Вадим Самойлов висловив свою цінну думку
Вадим Самойлов висловив свою цінну думку / Колаж Главред, фото Instagram/vrsamoylov

Соліст російського рок-гурту "Агата Крісті" Вадим Самойлов, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, закликає російських артистів їздити з концертами на Донбас.

Як пише УНІАН, путініст вважає, що кожен російський артист-окупант артистів повинен пройти "чистилище" в Донецькій області. Саме так путініст називає виступи в окупованих Росією містах, які перебувають у вогні загарбників.

"Я знаю безліч прикладів, коли журналісти, музиканти, навіть не ті, хто воюють, побувавши там, дорослішають блискавично. Відбувається переоцінка цінностей. Тому для мене це ще й чистилище таке", - заявив артист.

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Нагадаємо, раніше учасникам російського гурту "Бі-2", який відкрито не підтримав військове вторгнення Росії в Україну, відмовили в депортації до Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше гурт Бі-2, який засудив напад Росії на Україну та вбивства мирних громадян, заспівав свою легендарну пісню "Мій рок-н-рол", однак без божевільної путіністки, російської терористки Чичеріної. Замість неї пісню заспівала актриса Чулпан Хаматова.

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