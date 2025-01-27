"Нічого не змусить": Приходько назвала причину розлучення Меладзе і Брежнєвої

Настя Приходько поділилася приватною версією, що спровокувало розрив її колишнього продюсера з ексВіаГрою.

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Розлучення Брежнєвої та Меладзе - Приходько назвала можливу причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic, instagram.com/prykhodko_official

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Настя Приходько розповіла, як музика впливає на життя Меладзе

Співачка озвучила, що могло стати тригером для розлучення

Українська співачка Настя Приходько з 2007 по 2009 роки була підопічною музичного продюсера і автора пісень Костянтина Меладзе. За цей час співачка, за її словами, непогано пізнала свого патрона.

Нещодавно в інтерв'ю для Люкс ФМ Приходько прокоментувала стосунки Меладзе з його другою дружиною, українською співачкою Вірою Брежнєвою. Вона висловила свою думку про те, чому продюсер і його муза розлучилися.

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Так, на думку Насті Приходько, Брежнєва перестала надихати Меладзе. Він перестав писати для неї музику, на тлі проблем у роботі почалися проблеми і в особистих стосунках, унаслідок чого їхній шлюб розпався.

"У Кості бувають такі моменти, коли він випадає з обойми й нічого не пише. У нього є такий момент, коли він не може писати. Так було, наприклад, зі мною. Я розумію, що Віра пішла десь шукати пісні. Мені здається, що почалися сварки. Віра – вона більш така, вимоглива, а Костя, якщо впадає в депресію, його нічого не змусить сісти за рояль. Він людина така: муза є – він пише, змусити його написати – ніколи в житті не буде. Мені здається, він просто перестав нею надихатися. Ну, це тільки моя думка", - розмірковує Приходько.

Розлучення Брежнєвої та Меладзе - Приходько назвала можливу причину / instagram.com/meladzemusic

Роман між Костянтином Меладзе і Вірою Брежнєвою зав'язався, коли продюсер перебував в офіційному шлюбі зі своєю першою дружиною Яною Сумм (були разом з 1994 по 2013 рік). Брежнєва і Меладзе одружилися 2015 року, а в жовтні 2023 року співачка повідомила, що вони в розлученні. Причини розставання обоє воліють приховувати.

Пост у соцмережах, у якому Віра Брежнєва вперше підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе / instagram.com/ververa

Через рік, восени 2024 року, Віра Брежнєва натякнула, що у неї з'явився коханий. На концерті гурту Океан Ельзи співачка з'явилася в компанії загадкового чоловіка.

Вважається, що новим обранцем Брежнєвої став український банкір Роман Буніч. Чутки про його роман з артисткою прокоментувала колишня дівчина бізнесмена, співачка Мішель Андраде.

Віра Брежнєва з бойфрендом / ТСН.ua

Віра Брежнєва з бойфрендом / ТСН.ua

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Хто така Анастасія Приходько Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

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