Соломка різко відповів Камалії, яка назвала його "ображеним хлопчиком"

В'ячеслав Соломка дав новий гучний коментар про саму артистку та її творчість.

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В'ячеслав Соломка після звинувачення в бездарності знову звернувся до Камалії / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka, instagram.com/kamaliyaofficial

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Соломка і Камалія обмінялися "люб'язностями"

Він назвав її бездарною, а вона його - дурненьким і ображеним

Шоумен не промовчав, і знову висловився про співачку

У грудні 2024 року відомий український ведучий і актор В'ячеслав Соломка під час одного зі своїх інтерв'ю зробив низку невтішних зауважень про співачку Камалію. Зокрема шоумен назвав її "абсолютно бездарною" та піддав сумніву дійсність розлучення артистки з чоловіком-мільярдером після 20 років у шлюбі.

Камалія довго зберігала мовчання з приводу причіпок Соломки, але все ж прокоментувала його слова. Вона зазначила, що подібні висловлювання її давно не ранять. Що ж стосується самого В'ячеслава, то його співачка вважає "дурненьким" і "ображеним хлопчиком".

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Після цього скандал лише почав набирати обертів. В'ячеслава Соломку слова Камалії, вочевидь, зачепили: у нещодавньому коментарі для Люкс ФМ він зауважив, що, на відміну від співачки, не переходив на особистості, а оцінював виключно її професійні якості. До того ж шоумен наполягає на відсутності в Камалії таланту.

"Після цих слів таланту їй не додалося. Мені сподобалася її фраза, що якщо хочеш, аби про тебе всі дізналися, образь королеву. Камалія, мені здається, десь високо за хмари злетіла. Але якщо артистка, пісні якої не знає ніхто, вважає себе королевою, то треба трошечки спуститися вниз. Усі знають, хто твій чоловік, але ніхто не знає жодної твоєї пісні. Ти, можливо, і королева, але точно не естради, а якогось іншого місця", - парирував слова Камалії В'ячеслав Соломка.

Хто така Камалія / інфографіка: Главред

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Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Хто такий В'ячеслав Соломка? В'ячеслав Соломка - український ведучий, актор театру та кіно. Грав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір'я". Співпрацював із телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На його рахунку понад 50 ролей і проєктів.

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