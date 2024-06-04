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Легенди британського поп-року втрутилися в російський фестиваль: у мережі - скандал

Яна Ставська
4 червня 2024, 05:28
179
Ще в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ група намагалася якось підтримати Україну, але й тоді стався скандал.
Легенди британського поп-року втрутилися в російський фестиваль: у мережі - скандал
Репутація Placebo в Україні під загрозою / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/placeboworld, depositphoto.com.ua

Рок-бенд Placebo з Британії знову заплямував репутацію зв'язками з РФ. Гурт погодився виступити в ролі хедлайнера на фестивалі в Казахстані, який, судячи з анонсу, спонсорує Яндекс, що обслуговує інтереси країни-агресорки.

У своїх соцмережах гурт поділився російськомовним постером музичної події, що пройде в колишній столиці Казахстану Алмати Yandex Park Live.

Сама назва вказує на прямий зв'язок заходу з однойменною російською компанією Яндекс. Згідно з даними НАЗК, Яндекс працює в РФ і платить податки. Сервіс давно працює на російську пропаганду і тісно співпрацює з ФСБ.

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В оригінальному пості пресслужба музикантів приховала гнівні коментарі українців, хоча дехто прорвався з бану і нагадав, що Росія - країна-терорист.

В інших постах у музикантів запитували, чи не хочуть вони приїхати з концертом в Україну, але відповіді теж були приховані власником сторінки.

Коментарі ж росіян адміністрація не приховувала.

Це не перший випадок дивної позиції Placebo щодо російсько-української війни. У перші тижні повномасштабного вторгнення музиканти на тлі різкого зростання підтримки світом України опублікували фото пари, що обіймається, - у хлопця був прапор України, а у дівчини - прапор Росії. Пост викликав хвилю гейту в бік артистів, і пресслужба Placebo просто його видалила.

Легенди британського поп-року втрутилися в російський фестиваль: у мережі - скандал
Скріншот: Телеграм-канал Березовий сік

Хто такі Placebo?

Placebo - британський альтернативний рок-гурт (поп-напрямок), заснований у Лондоні 1994 року вокалістом-гітаристом Брайаном Молко і бас-гітаристом Стефаном Олсдалом.

Гурт вирізнявся з-поміж бритпоп-сцени, з якою асоціювався на той час, своїм андрогонним зовнішнім виглядом і музичним наповненням, а також характерним високим регістром голосу Молко і текстами, в яких відкрито обговорювалися питання сексуальності, психічного здоров'я та вживання наркотиків.

Протягом багатьох років Placebo співпрацювали з різними артистами, включно з Девідом Бові, Джастіном Ворфілдом, Майклом Стайпом і Елісон Моссхарт.

Шоу-бізнес - новини України та світу

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