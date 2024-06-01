Не довго музика грала: нова пасія Мурата Началджіоглу натякнула на розставання

Нова пасія турецького велелюбного нареченого натякнула на розставання.

https://glavred.net/stars/ne-dolgo-muzyka-igrala-nova-passiya-murata-nachaldzhioglu-nameknula-na-rasstavanie-10569776.html Посилання скопійоване

Мурат Налчаджиоглу і Анастасія Foxy мабуть вже не разом / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Нова обраниця екс-чоловіка зрадниці Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, блогерка Анастасія натякнула на розставання зі своїм турецьким султаном.

Зокрема, на сторінці перукарки з'явилися сторіз, де вона пише про те, що романтична історія була "красивою". Неозброєним поглядом видно, що пара стала рідше з'являтися разом, а також у мережу просочилися кілька п'яних скандалів з боку нової дівчини турецького бізнесмена,

Мурат Началджіоглу та його дівчина натякнули на розставання / Скріншот anastasija_foxy2

Також слід зазначити, що Анастасія видалила зі свого профілю в Instagram усі фото з бізнесменом. Однак сам Мурат це ніяк не прокоментував.

відео дня

Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Нагадаємо, Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року. Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.

Раніше Анастасія опублікувала сварку з Налчаджиоглу. У різкій формі дівчина сказала, що вона і Мурат один одному не підходять, зокрема, через публічність турецького бізнесмена.

Крім того, Мурат Налчаджиоглу полетів на відпочинок із коханою до Італії та прогулявся з її сестрою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред