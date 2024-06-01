Не довго музика грала: нова пасія Мурата Началджіоглу натякнула на розставання

Нова обраниця екс-чоловіка зрадниці Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, блогерка Анастасія натякнула на розставання зі своїм турецьким султаном.
Зокрема, на сторінці перукарки з'явилися сторіз, де вона пише про те, що романтична історія була "красивою". Неозброєним поглядом видно, що пара стала рідше з'являтися разом, а також у мережу просочилися кілька п'яних скандалів з боку нової дівчини турецького бізнесмена,
Також слід зазначити, що Анастасія видалила зі свого профілю в Instagram усі фото з бізнесменом. Однак сам Мурат це ніяк не прокоментував.
Хто такий Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.
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Нагадаємо, Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року. Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.
Раніше Анастасія опублікувала сварку з Налчаджиоглу. У різкій формі дівчина сказала, що вона і Мурат один одному не підходять, зокрема, через публічність турецького бізнесмена.
Крім того, Мурат Налчаджиоглу полетів на відпочинок із коханою до Італії та прогулявся з її сестрою.
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