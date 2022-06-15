Легендарний американський рок-гурт заспівав українською мовою про терроборону ЗСУ

Відомий американський рок-колектив Gogol Bordello, який кілька десятиліть тому заснував українець Євген Гудзь, присвятила пісню Україні.
Легендарний американський колектив (який грає в стилі "циганський панк") Gogol Bordello, заснований уродженцем Києва Євгеном Гудзем, присвятив пісню і кліп Україні.
Зокрема, музиканти зіграли, а Гудзь заспівав про учасників територіальної оборони української армії, які героїчно захищають Україну від російських агресорів.
До слова, пісня отримала назву Teroborona. Цікаво, що композиція, яку група випустила спільно з колективом the Cossacks, звучить українською мовою.
"Багатьом моїм друзям-художникам і музикантам довелося взяти в руки зброю і приєднатися до терроборони. Це посвячення їх мужності і мужності всіх захисників. Корінням пісні є український традиційний танець "Аркан", який є справжнім українським гуцульським духом", — йдеться в описі Гудзя до треку.
Як кажуть представники Gogol Bordello, що всі кошти, які вдасться заробити завдяки прослуховуванню пісні, будуть відправлені на допомогу Україні.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на концерті легендарної американської попрок-групи Imagine Dragons в Празі (Чехія) соліст колективу Ден Рейнольдс публічно підтримав Україну і підняв український прапор перед тисячами глядачів
Як пишуть в соцмережах, синьо-жовтий стяг музиканту передала дівчина ‒ біженка з Харкова - мешканка практично повністю знищеного росіянами району Північна Салтівка.
Пізніше російський музикант-емігрант Максим Покровський і його група "Ногу звело!" випустили зворушливу пісню і кліп під назвою "Україна".
"Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз, в цій точці, в цей конкретний момент часу з'явилася на світ саме ця пісня. Що з нами з усіма буде далі, знає тільки Всевишній. Ми знаємо лише те, що з Україною все буде добре", - написав Покровський в Instagram.
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