Латвія заборонила в'їзд двом співакам-путіністам і телеведучій Кудрявцевій

Надія Бабкіна і Лера Кудрявцева можуть тепер планувати гастролі по Садовому кільцю.

Надія Бабкіна / скріншот ростб

Російська співачка Надія Бабкіна і співак-патріот терористичної Росії Shaman, скоро будуть їздити з гастролями тільки по Росії. Відвідувати Латвію також більше не зможе путіністка-телеведуча Лера Кудрявцева.

Про це повідомило МЗС Латвії, опублікувавши відповідне рішення на своєму сайті.

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Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевічс прийняв рішення додати до списку небажаних для Латвійської Республіки 35 осіб, які підтримали російську агресію в Україні.

"Рішення прийнято відповідно до частини другої статті 61 Закону Про імміграцію і передбачає заборону на в'їзд цих осіб до Латвії на невизначений термін", - сказано на сайті.

Латвійське МЗС також повідомляє, що Латвія рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану війну Росії в Україні, яка триває вже більше року і в якій щодня гинуть українські громадяни і солдати Збройних сил через жорстокі дії російських збройних сил.

"Підтримка злодіянь, скоєних кремлівським режимом, означає відповідальність за скоєні злочини, тому в'їзд таких осіб до Латвії неприпустимий", - написали у відомстві.

Нагадаємо, раніше співачка Надія Бабкіна пішла від чоловіка і знайшла собі "дорогого" коханця. Про це заявив російський телеведучий Олександр Васильєв.

Бабкіна відмовилася вести програму "Модний вирок" і буде ведучою російської програми"модний vs Народний". Васильєв сказав, що співачці запропонували хороший гонорар. За його даними, Бабкіній потрібні гроші на утримання коханця.

Раніше Бабкіна, нахабно і завзято посміхаючись зморшкуватим обличчям, стояла на тлі руїн драмтеатру - на який російські окупанти скинули бомбу 16 березня нинішнього року. "Вчора ми з ансамблем "Російська пісня" дісталися до селища Володарське "Донецької Народної Республіки". До цього заїхали в Маріуполь, де побували в будівлі зруйнованого драмтеатру, але про це я розповім окремо", – цинічно писала в мережі Бабкіна.

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