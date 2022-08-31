Надія Бабкіна на фото скривила мерзенну усмішку біля руїн драмтеатру в Маріуполі

Бабкіна, нахабно і завзято посміхаючись, стояла на тлі руїн драмтеатру ‒ на який російські окупанти скинули бомбу 16 березня нинішнього року.
Співачка з РФ Надія Бабкіна (відома своїми низькопробними псевдонародними піснями), яка наполегливо підтримує розв'язану диктатором Путіним війну в Україні, влаштувала надцінічну фотосесію у тимчасово окупованому Маріуполі.
Бабкіна, нахабно і завзято посміхаючись зморшкуватим обличчям, стояла на тлі руїн драмтеатру ‒ на який російські окупанти скинули бомбу 16 березня нинішнього року.
"Вчора ми з ансамблем "Російська пісня" дісталися до селища Володарське "Донецької Народної Республіки". До цього заїхали в Маріуполь, де побували в будівлі зруйнованого драмтеатру, але про це я розповім окремо", – цинічно писала в мережі Бабкіна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що шоумен і місцевий уродженець Андрій Бєдняков 6 квітня розповів - його мати померла в окупації в Маріуполі. Про своє велике горе шоумен написав в Instagram. Ведучому співчували всі українські підписники, а росіяни – зловтішалися.
Пізніше Бєдняков в Instagram з гнівом засудив парад на 9 травня, організований окупантами в його рідному Маріуполі.
За цей пост він отримав безліч лайок від росіян, які, по всій видимості, вважають руїни Маріуполя своєю територією.
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