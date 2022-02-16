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Хто поїде на Євробачення від України: організатори зробили заяву

16 лютого 2022, 17:56

16 лютого, під час позачергового засідання насправді оргкомітет прийняв рішення про дискваліфікацію співачки Аліни Паш.

Аліна Паш, Євробачення 2022
Аліна Паш Євробачення 2022 / УНІАН

Оргкомітет Національного відбору на Євробачення-2022 відреагував на заяву Alina Pash про те, що вона відмовляється представляти цього року Україну на конкурсі.

Як передає пресслужба Суспільного, сьогодні, 16 лютого, під час позачергового засідання насправді оргкомітет прийняв рішення про дискваліфікацію співачки.

"Пункт 3.4. Правил Національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2022 передбачає, що у разі встановлення суспільного факту подання учасником недостовірної інформації або приховування інформації або інших істотних обставин по відношенню до учасника, Суспільне має право припинити участь у відборі учасника в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною дискваліфікації Аліни Паш

У себе на сторінці в Facebook голова правління Суспільного Микола Чернотицький зазначив, що підставою для рішення про дискваліфікацію Паш стала офіційна відповідь Держприкордонслужби від 16.02.2022 року про недостовірність інформації, наданої громадському мовнику.

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Хто представить Україну на Євробаченні

Потенційно представляти Україну на Євробаченні 2022 може хто завгодно:

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  • Kalush Orchestra,
  • Wellboy,
  • Cloudless,
  • Barleben,
  • Michael Soul,
  • Our Atlantic,
  • Roxolana.

Найбільше шансів у Kalush Orchestra, які перемогли у національному відборі за результатами глядацького голосування.

Остаточне рішення буде прийнято на засіданні Наглядової ради НСТУ в п'ятницю, 18 лютого. Там також обговорять ситуацію, що склалася навколо національного відбору.

"Чи можливо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra? Так, якщо оргкомітет прийме таке рішення. Якщо перше місце було з шахрайством і його дискваліфікують, відповідно, і переможцем стає інший", - сказав голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький.

Скандал на Євробаченні з Alina Pash

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

Артистка потрапила в базу "Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "У нас 8 років війна. Крим - це Україна, а Росія - агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

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