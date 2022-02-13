Alina Pash зі скандалом перемогла в нацвідборі Євробачення-2022: що відомо про талановиту артистку

Alina Pash перемогла в нацвідборі Євробачення-2022 / колаж Главред

Україну на Євробаченні 2022, яке пройде в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico, представить Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".

У суботу, 12 лютого, виконавиця перемогла на національному відборі.

Зірка народилася в маленькому карпатському селі, а за її спиною вже десятки релізів і перемог у багатьох преміях і концерти по світу.

Блиснула на Х-факторі

Свій творчий шлях Паш починала в 2015 році. На шостому сезоні шоу Х-Фактор вона посіла третє місце в команді Ніно Катамадзе.

Всеукраїнську і світову славу вона здобула після виступ у День Незалежності на Майдані. Тоді Паш виконала реп під час урочистої ходи на. Співачка виступала в джинсах, білій сорочці і капелюсі.

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Миротворець і поїздки в Росію

Коли Аліна Паш подала заявку на участь у нацвідборі, в мережі розгорівся скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії.

У 2019 році в програмі "Світське життя" Паш розповіла про поїздку до Криму з Москви, що суперечить українським законам. Артистка потрапила в базу" Миротворець", її звинуватили у свідомому порушенні державного кордону.

Аліна Паш / миротворець

У 2022 році в інтерв'ю "Суспільному" артистка спростувала цю інформацію і сказала, що автобусом в'їхала на півострів з боку українського кордону. Зірка запевнила, що її концерт у 2015 році на анексованій території відбувся на приватній вечірці на весіллі українців. Паш висловила свою чітку позицію: "У нас 8 років війна. Крим-це Україна, а Росія – агресор".

У 2017 році в мережі з'явилася фотографія, де Аліна Паш сфотографувалася на тлі Кремля в Москві.

Фінал Нацвідбору закінчився скандалом

Група KALUSH, яка увійшла до трійки лідерів Нацвідбору, звинувачує організаторів у фальсифікації результатів – нібито бали були неправильно підраховані.

Про це можуть свідчити помилки ведучих під час оголошення результатів голосування глядачів – Тимур Мірошниченко переплутав бали, при цьому турнірна таблиця зникла з екрану на сцені і ніхто не зміг побачити підсумкові цифри.

Скандал набирає обертів, тому що команда KALUSH має намір створити петицію на сайті президента України про фальсифікацію голосування в Нацвідборі на "Євробачення-2022".

"Нехай дадуть нам офіційні результати, не сфабриковані, не корумповані... Чому зараз нам не можуть дати простий аркуш, де все написано, Ми б просто його подивилися, навіть не фотографували", - сказав журналістам представник KALUSH.

