Ксенія Мішина розповіла, про що почала спілкуватися з Олександром Еллертом під час війни

Ксенія Мішина розповіла про спілкування з Олександром Еллертом під час війни / Колаж

Українська актриса, відома завдяки серіалу Кріпосна і романтичному реаліті Холостячка, Ксенія Мішина розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, чи підтримує зв'язок зі своїм колишнім коханим, ведучим і коміком Олександром Эллертом.

За розвитком їх романтичних відносин стежила вся країна. Вся країна сумувала, коли влітку харизматична парочка оголосила про розставання. Але час від часу в ЗМІ миготять новини про примирення Мішиної та Еллерта.

Доротюк помітила, що актриса досі носить каблучку, яку комік подарував їй у фіналі Холостячки. Мішина зізналася, що з тих пір носить її, не знімаючи.

Залишається тільки гадати, чи можливе грандіозне примирення артистів, проте Холостячка розповіла, що під час війни вона підтримує зв'язок з колишнім коханцем з першого ж дня.

"Звичайно, у перший день війни. Де ви, що ви? Усе забули! У такі моменти весь біль здається якимось єрундовим. Його взагалі не стає, коли біда такого масштабу. Ти забуваєш практично все, і перш за все: „Як ти там?", „Ти живий?", „Що ти там робиш?" Щоб кожен з українців був здоровий, живий. Щось страшне відбувається в нашій країні", - розповідає Мішина.

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