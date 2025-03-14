Велика підлість: на Нікіту Преснякова подав до суду його близький друг

Російське минуле не відпускає онука Пугачової.

https://glavred.net/stars/krupnaya-podlyanka-na-nikitu-presnyakova-podal-v-sud-ego-blizkiy-drug-10647101.html Посилання скопійоване

Нікіта Пресняков з дружиною отримали судовий позов - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova, instagram.com/npresnyakov

Коротко:

У Нікіти Преснякова, який живе у США, залишився бізнес у країні-окупанті

Через нього на Преснякова і його дружину подав до суду друг і бізнес-партнер

Старший онук Алли Пугачової і син Крістіни Орабакайте Нікіта Пресняков живе з дружиною в США, де намагається побудувати музичну та акторську кар'єру. Завдяки бізнесу в країні-окупанті та заможним родичам зоряний спадкоємець може займатися цим, не переймаючись коштами для існування.

Утім, отримати з Преснякова-молодшого свій ласий шматочок хоче кожен. Так нещодавно стало відомо, що на Нікіту і його дружину Олену подав до суду близький друг і бізнес-партнер Олег Кацуба. Він має намір відсудити у пари 2.3 млн рублів.

відео дня

У картотеці арбітражних справ, фрагмент якої публікують росЗМІ, зазначено, що Кацуба, який разом із Нікітою володіє фірмою "Ніко Спорт", генеральним директором якої є Олена, подає до суду на подружжя Преснякових: дружина є відповідачем, а чоловік - третьою особою. У такий спосіб Кацуба, ймовірно, намагається ліквідувати бізнес через суд.

Судовий позов проти Преснякових / Відкриті джерела

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що клоун-путініст Євген Петросян вийшов на зв'язок після госпіталізації - у Міжнародний жіночий день його з кровотечею забрала швидка.

Також дружину Валерія Меладзе, співачку Альбіну Джанабаєву, не впізнали без фільтрів на новому відео. У Мережі зазначили, що артистка має "сумний" вигляд, і не можуть зрозуміти, що сталося з її обличчям.

Читайте також:

Хто такий Нікіта Пресняков? Нікіта Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред