"Я увімкнула зірку": російська співачка вигнала Алібасова з номера готелю

Артистка зізналася, що перша зустріч із Барі вийшла незручною і комічною.

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Алібасова виганяли з номера готелю / колаж: Главред, фото: скріншот з NEWS.ru, instagram.com/marina_hlebnikova_official

Коротко:

Хлєбнікова познайомилася з Алібасовим багато років тому

Алібасов запрошував співачку працювати разом

Російська 59-річна співачка Марина Хлєбнікова розповіла про своє знайомство з продюсером Барі Алібасовим багато років тому. Її слова передають росЗМІ.

Артистка зізналася, що перша зустріч із Барі вийшла незграбною і комічною, адже вона вигнала його з номера готелю.

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"Я приїхала з гастролями в місто, заселилася в готель, заходжу в номер, а там уже чиїсь речі. І тут заходить чоловік. Я увімкнула зірку і сказала йому забирати свої речі швидше. У мене ще концерт того дня був", - зізналася Марина.

На цьому історія не завершилася. Того ж вечора, після виступу, Хлєбнікову познайомили з Алібасовим уже офіційно.

"Марін, познайомся, кажуть, з дуже цікавою і талановитою людиною. Бачу перед собою того самого чоловіка, якого вигнала раніше з номера. Потім Барі Каримович мені телефонував, запрошував працювати разом", - додала вона.

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Хто така Марина Хлєбнікова? Марина Хлєбнікова - радянська та російська поп-виконавиця. Найбільш відома завдяки пісням "Чашка кави", "Сонечко мое, вставай!", "Какое было кино (До свидания)", "Хали-гали" тощо.

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