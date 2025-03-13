"Я увімкнула зірку": російська співачка вигнала Алібасова з номера готелю

Коротко:
- Хлєбнікова познайомилася з Алібасовим багато років тому
- Алібасов запрошував співачку працювати разом
Російська 59-річна співачка Марина Хлєбнікова розповіла про своє знайомство з продюсером Барі Алібасовим багато років тому. Її слова передають росЗМІ.
Артистка зізналася, що перша зустріч із Барі вийшла незграбною і комічною, адже вона вигнала його з номера готелю.
"Я приїхала з гастролями в місто, заселилася в готель, заходжу в номер, а там уже чиїсь речі. І тут заходить чоловік. Я увімкнула зірку і сказала йому забирати свої речі швидше. У мене ще концерт того дня був", - зізналася Марина.
На цьому історія не завершилася. Того ж вечора, після виступу, Хлєбнікову познайомили з Алібасовим уже офіційно.
"Марін, познайомся, кажуть, з дуже цікавою і талановитою людиною. Бачу перед собою того самого чоловіка, якого вигнала раніше з номера. Потім Барі Каримович мені телефонував, запрошував працювати разом", - додала вона.
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Хто така Марина Хлєбнікова?
Марина Хлєбнікова - радянська та російська поп-виконавиця. Найбільш відома завдяки пісням "Чашка кави", "Сонечко мое, вставай!", "Какое было кино (До свидания)", "Хали-гали" тощо.
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